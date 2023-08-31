В фильме говорится об обороне Мариуполя в феврале – марте 2022 года во время полномасштабного российского вторжения. Премьера состоялась 21 января 2023 на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, информирует 24 Канал.

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"20 дней в Мариуполе": сюжет и трейлер

Корреспонденты команды Associated Press стали последними журналистами из-за границы, находившимися в окруженной врагом Мариуполе. Они регистрировали нападения российских сил на город, разрушение построек и трагические случаи среди мирных жителей. Из отснятого материала Мстислав Чернов создал фильм, направленный на предстоящее показание мира правдивой картины событий.

Война – это рентген для общества. Кто был добрым, то становится добрее. Кто был злым, то не сможет контролировать свою агрессию,

– цитата из фильма "20 дней в Мариуполе".

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер

Отзывы на фильм

Лента получила рейтинг 100% на сайте критиков Rotten Tomatoes. Журналист Деннис Харви из Variety поделился, что "эта документальная лента, структурированная пометками на экране проходящих дней, может и не имеет простой сюжетной арки, но неприхотливый рассказ режиссера от первого лица и интенсивность собранных доказательств военных преступлений делают фильм увлекательным".

Кинообозреватель Борис Кот из Hollywood Reporter написал, что премьерный показ ленты "оставил переполненный зал искренне ошеломленным, вздыхающим и в слезах". Его коллега Фрэнк Шек отметил, что "первая же попытка режиссера оказалась увлекательным примером в жанре".

Фестивали и премии фильма: