"Антидот от "Юриков": Наталья Ворожбит объяснила, почему стоит посмотреть "20 дней в Мариуполе"

Документальная картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" вышла 24 августа в кино. Украинцы, просмотревшие документальный фильм, делятся своими впечатлениями.

Украинская режиссер и сценарист Наталья Ворожбит ("Плохие дороги", "Поймать Кайдаша", "Киборги", "Дикое поле") сказала, что "20 дней в Мариуполе" – большой фильм. По ее словам, "этот фильм нужно показывать на новогодние и другие праздники вместо комедий и как антидот от "Юриков".

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Наталья Ворожбит о фильме "20 дней в Мариуполе"

Наталья Ворожбит отметила, что этот фильм – это один из наших важных документов-доказательств о преступлениях России.

Разбирать фильм с профессиональной точки зрения – драматургия, герои, монтаж, история, музыка – это надо быть каким-то хирургом или патологоанатомом, негде взять это хладнокровие… Да и ценность фильма шире профессиональной и художественной,

– написала она.

Важно сказать, что события в фильме разворачиваются вокруг осады Мариуполя в феврале – марте 2022 во время полномасштабного российского вторжения. Журналисты из команды Associated Press были последними иностранными корреспондентами, находившимися в окруженном врагом Мариуполе. Они документировали атаки русских войск на город, разрушение построек и трагические события среди мирных жителей. Из собранного материала Мстислав Чернов создал фильм, направленный на освещение правдивого образа событий для будущего показа всему миру.

"Я смотрела сердцем и животом, такое ощущение. Будто жила страшная та жизнь. Ключевая "будто", потому что не жила и близко. Будто жила и считала дни, которые приближали к окончанию фильма, потому что знала же, что их будет 20. Так было больно… А когда в конце появился титр, который Мариуполь захватили на 86 день… То есть через 66 дней после того, как уехали последние журналисты и авторы фильма из Мариуполя… И что больше никаких профессиональных свидетельств об аде, что происходило дальше. Такого страшного финала в кино я не припомню", – отметила Наталья.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер



"Нужно ли украинцам это смотреть? Мне лично очень нужно, потому что теплый Киев притупляет, потому что нужно пополнять ресурс сострадания и гнева, видеть реальные подвиги и смотреть в глаза правде (...). Мариуполь – трагедия. Автор трагедии – Россия. Авторы фильма – герои. Фильм – большой. Идите и смотрите", – подытожила режиссер.