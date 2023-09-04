Чрезвычайно важный, – "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым документальным фильмом в Украине
Источник:"Артхаус Трафик"
Документальная лента Мстислава Чернова стала самой кассовой в Украине. Стало известно о кассовых сборах первого уик-энда.
Фильм лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова стартовал в кинопрокате 31 августа. За первые 5 дней собрал более 530 тысяч гривен в прокате.
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"20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым фильмом в Украине
Страна: США, 2023 год
Хронометраж: 94 минуты
События в фильме разворачиваются вокруг осады Мариуполя в феврале - марте 2022 во время полномасштабного российского вторжения. Мировая премьера состоялась 21 января 2023 на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance.
Победы фильма:
- Приз зрительских симпатий, Программа World Cinema Documentary, кинофестиваль "Санденс", 2023;
- Лучший фильм Национального конкурса, Приз зрительских симпатий, международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, 2023 год.
По состоянию на 4 сентября 2023 фильм "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым документальным фильмом украинского кинопроката. Прокат фильма продолжается, вы можете просмотреть его в кинотеатрах Украины.
Журналисты из команды Associated Press были последними иностранными корреспондентами, находившимися в окруженном врагом Мариуполе. Они документировали атаки русских войск на город, разрушение построек и трагические события среди мирных жителей. Из собранного материала Мстислав Чернов создал фильм, направленный на освещение правдивого образа событий для будущего показа всему миру. "Война – это рентген для общества. Кто был добрым, то становится добрее. Кто был злым, то не сможет контролировать свою агрессию", – цитата из фильма "20 дней в Мариуполе".
Los Angeles Times назвал этот фильм "чрезвычайно важным". Зрители, посмотревшие на этот уикенд в кино, доказали это. Спасибо вам за поддержку!,
– написала команда "Артхаус Трафик".
"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер