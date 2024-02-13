Букмекеры спрогнозировали победу украинского фильма "20 дней в Мариуполе" на Оскаре-2024

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения премии Оскар, где впервые украинская лента получила номинацию. Фильм "20 дней в Мариуполе" конкурирует в категории "Лучший документальный фильм", и по прогнозам букмекеров, ему пророчат победу.

Узнайте, во сколько процентов букмекеры оценивают шансы на победу фильма "20 дней в Мариуполе" на премии Оскар-2024 и чем это объясняют.

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Шансы Украины на победу в Оскаре-2024

Фильм режиссера Мстислава Чернова имеет шансы на победу с вероятностью 48%, в то время, как вероятность победы его ближайшего конкурента, ленты "Бобби Вайн: Народный президент", оценивается в 32%.



Шансы на победу Украины / Oddschecker

Эксперты предсказывают победу "20 дней в Мариуполе" по еще одной важной причине. 10 февраля Мстислав Чернов получил за этот фильм престижную премию Гильдии режиссеров США. Эта награда, которая вручается специалистами отрасли с 1936 года, считается предвестником Оскара, и часто лауреаты этих двух премий совпадают.

Сегодня мой родной город обстреляли. Поэтому это печальный день. В то же время я признаю силу кино. Когда наши люди убегают от бомб, они сидят в подвалах и, чтобы справиться со страхом, смотрят кино. Кино не просто оставляет сюжет в истории для следующих поколений. Оно также помогает нам держаться в этом мире, порой ужасном и несправедливом,

– сказал Чернов со сцены.

"20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар: о чем лента

Чернов создал этот фильм в сотрудничестве с коллегами. Он включает кадры, снятые во время 20-дневной осады Мариуполя в 2022 году. Лента неодиночно воспроизводит военные преступления россиян, трагическую гибель детей, обстрел мариупольского роддома, массовые захоронения гражданских и другие страшные события, приведшие к трагедии в украинском городе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма