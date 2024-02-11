76 официальная церемония Гильдии режиссеров США прошла в Лос-Анджелесе. Украинский режиссер Мстислав Чернов получил награду за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

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Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

На награду в этой категории претендовали режиссеры Кристофер Шарп и Мозес Бвайо с фильмом "Бобби Вайн: народный президент", Мадлен Гевин ("За пределами утопии"), Дэвис Гуггенгейм ("Неизменный: история Майкла Дж. Фокса") и Д. Смит с лентой "Город Кококмо".

Мстислав Чернов присутствовал на церемонии награждения. Со сцены он произнес речь, в которой вспомнил о ракетном ударе по Харькову.

Сегодня мой родной город атаковали. Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Поэтому это печальный день. В то же время, я признаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди бегут от бомб в подвалы, они смотрят фильмы,

– сказал Мстислав Чернов.



Мстислав Чернов – победитель DGA Awards / Скриншот с сайта

Премию DGA Awards называют предвестником успеха и генеральной репетицией Оскара. На ней только 8 раз из 75 не "угадали" триумфатора за лучшую режиссуру. В этой номинации победу одержал Кристофер Нолан за "Оппенгеймера", поэтому и Оскар может достаться именно ему.

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