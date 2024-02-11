76 офіційна церемонія Гільдії режисерів США минула у Лос-Анджелесі. Український режисер Мстислав Чернов отримав нагороду за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
Цікаво Новий фільм Netflix, який сподобається всій сім'ї
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США
На нагороду в цій категорії претендували режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо з фільмом "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін ("За межами утопії"), Девіс Ґуґґенгейм ("Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса") та Д. Сміт зі стрічкою "Місто Кококмо".
Мстислав Чернов був присутній на церемонії нагородження. Зі сцени він виголосив промову, у якій згадав про ракетний удар по Харкову.
Сьогодні моє рідне місто атакували. Семеро людей було вбито, серед яких троє дітей. Тож це сумний день. Водночас я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Бо коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми,
– сказав Мстислав Чернов.
Мстислав Чернов – переможець DGA Awards / Скриншот з сайту
Премію DGA Awards називають провісником успіху та генеральною репетицією Оскара. На ній лише 8 разів з 75 не "вгадали" тріумфатора за найкращу режисуру. У цій номінації перемогу здобув Крістофер Нолан за "Оппенгеймера", тому й Оскар може дістатися саме йому.
Що потрібно знати про "20 днів у Маріуполі"
- Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар і претендує на золоту статуетку в категорії "Повнометражний документальний фільм".
- Стрічку створили режисер Мстислав Чернов з фотографом Євгеном Малолєткою та медійницею Василисою Степаненко. Вона зображує події в блокадному Маріуполі у лютому та березні 2022 року.
- Фільм потрапив до лонглиста британського аналога Оскара – премії BAFTA у двох категоріях, увійшов у список трьох найкращих документальних фільмів 2023 року за версією видання Indiewire.