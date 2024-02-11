Саме ця анімаційна стрічка очолила рейтинг тих, які українці найчастіше переглядали на Netflix у період з 29 січня по 4 лютого.

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Мультфільм, який подивитися на Netflix

Йдеться про мультфільм французького та американського виробництва. Це історія про маленького хлопчика Оріона, який боїться майже всього, а його найбільший страх – темрява. В одну грозову ніч в кімнаті Оріона з'являється таємнича нічна сутність – Темряк. Він прийшов, щоб допомогти Оріону подолати всі страхи, зокрема й темряви. З цього моменту почалися не лише їхні пригоди, а й справжня дружба.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

Що ще нового є на Netflix

Минулого тижня на стримінговій платформі відбулося одразу кілька різножанрових прем'єр.

  • Турецька драма "Попіл";
  • британська мелодрама "Один день";
  • іспанська комедія "Альфа-самці";
  • корейський трилер "Убивчий парадокс".