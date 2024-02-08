Що цікаво, у період з 29 січня по 4 лютого українці дивилися різножанрові кінокартини, кожна з яких вже підкорила мільйони глядачів у різних країнах світу. Тож у списку, який опублікуємо нижче, кожен знайде те, що до вподоби.

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Які серіали зараз дивляться на Netflix в Україні

Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює 6-серійна драма "Гризельда", що заснована на реальних подіях. У ній розповідається історія Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше серіалів у рейтингу:

  • "Берлін", 1 сезон;
  • "Детектив Форст", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 1 сезон;
  • "Брати Сунь", 1 сезон;
  • "Александр Великий: Становлення бога", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Паперовий будинок", 3 сезон.

Нетфлікс
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

    Найпопулярніші фільми на Netflix в Україні

    Серед фільмів, які зараз найчастіше переглядають українці на Netflix, є нова стрічка для дітей – "Оріон і Темряк". За сюжетом, хлопчик із бурхливою уявою Оріон протистоїть своїм страхам у незабутній нічній подорожі з новим другом – величезною усміхненою істотою з іменем Темряк.

    "Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

    Також зараз дивляться:

    • "Зліт", 2024 рік;
    • "Снігова спільнота", 2024 рік;
    • "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
    • "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
    • "Людина з Торонто", 2022 рік;
    • "Червоне повідомлення", 2021 рік;
    • "Довбуш", 2023 рік;
    • "Ілюзія безпеки", 2023 рік;
    • "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.

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    Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix