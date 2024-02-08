Що цікаво, у період з 29 січня по 4 лютого українці дивилися різножанрові кінокартини, кожна з яких вже підкорила мільйони глядачів у різних країнах світу. Тож у списку, який опублікуємо нижче, кожен знайде те, що до вподоби.

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Які серіали зараз дивляться на Netflix в Україні

Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює 6-серійна драма "Гризельда", що заснована на реальних подіях. У ній розповідається історія Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше серіалів у рейтингу:

"Берлін", 1 сезон;

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 1 сезон;

"Брати Сунь", 1 сезон;

"Александр Великий: Становлення бога", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Паперовий будинок", 3 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

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Найпопулярніші фільми на Netflix в Україні

Серед фільмів, які зараз найчастіше переглядають українці на Netflix, є нова стрічка для дітей – "Оріон і Темряк". За сюжетом, хлопчик із бурхливою уявою Оріон протистоїть своїм страхам у незабутній нічній подорожі з новим другом – величезною усміхненою істотою з іменем Темряк.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зараз дивляться:

"Зліт", 2024 рік;

"Снігова спільнота", 2024 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік;

"Людина з Торонто", 2022 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Довбуш", 2023 рік;

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix