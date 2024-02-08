Что интересно, в период с 29 января по 4 февраля украинцы смотрели разножанровые кинокартины, каждая из которых уже покорила миллионы зрителей в разных странах мира. Поэтому в списке, который опубликуем ниже, каждый найдет то, что нравится.
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Какие сериалы сейчас смотрят на Netflix в Украине
Вторую неделю подряд рейтинг сериалов возглавляет 6-серийная драма "Гризельда", основанная на реальных событиях. В ней рассказывается история Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами, где стала "крестной матерью" местной наркоимперии.
"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала
Больше сериалов в рейтинге:
- "Берлин", 1 сезон;
- "Детектив Форст", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 1 сезон;
- "Братья Сунь", 1 сезон;
- "Александр Великий: Становление бога", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Бумажный дом", 3 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные фильмы на Netflix в Украине
Среди фильмов, которые сейчас чаще всего просматривают украинцы на Netflix, есть новая лента для детей – "Орион и Темряк". По сюжету, мальчик с бурным воображением Орион противостоит своим страхам в незабываемом ночном путешествии с новым другом – огромным улыбающимся существом с именем Темряк.
"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма
Также сейчас смотрят:
- "Взлет", 2024 год;
- "Снежное сообщество", 2024 год;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Секреты домашних животных", 2016 год;
- "Человек из Торонто", 2022 год;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Довбуш", 2023 год;
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix