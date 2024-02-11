Именно эта анимационная лента возглавила рейтинг тех, которые украинцы чаще всего просматривали на Netflix в период с 29 января по 4 февраля.

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Мультфильм, какой посмотреть на Netflix

Речь идет о мультфильме французского и американского производства. Это история о маленьком мальчике Орионе, который боится почти всего, а его самый большой страх – темнота. В одну грозовую ночь в комнате Ориона появляется таинственная ночная сущность – Темряк. Он пришел, чтобы помочь Ориону преодолеть все страхи, в том числе и темноты. С этого момента начались не только их приключения, но и настоящая дружба.

"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма

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Что еще нового есть на Netflix

На прошлой неделе на стриминговой платформе состоялось сразу несколько разножанровых премьер.