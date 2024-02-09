В новой подборке 24 Канал собрал фильмы и сериалы, которые вышли на стриминговой платформе на этой неделе. Поэтому новинки в список того, что уже пересмотрели, гарантированы.
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Новый фильм на Netflix
"Пепел"
Жанр: драма
Страна: Турция
В ролях: Фунда Эръигит, Алперен Дуймаз, Мехмет Гюнсюр
Состоятельная замужняя женщина получает неопубликованный роман, после чего ее жизнь полностью рушится. К чему приведет пьяная фантазия, которая переросла в рискованную интрижку?
"Пепел": смотрите онлайн трейлер фильма
Новые сериалы, какие посмотреть на Netflix
"Один день"
Жанр: мелодрама
Страна: Великобритания
В ролях: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эсси Дэвис
Этот мини-сериал создан на основе бестселлера Дэвида Николса. Это трогательная история любви, длиной в двадцать лет.
Главные герои – Эмма и Декстер проводят ночь после выпускного, после чего каждый идет своим путем. Тогда они еще не догадываются, что судьба связала их навсегда.
"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала
"Альфа-самцы"
Жанр: комедия
Страна: Испания
В ролях: Горка Отхоа, Феле Мартинес, Фернандо Гил
На Netflix наконец вышел 2 сезон комедийного сериала, премьера которого состоялась в 2022 году. Это история о четырех друзьях – Педро, Луиса, Рауля и Санти, которые чувствуют себя потерянными в мире, где у них и женщин одинаковые права. Каждый пытается приспособиться по-своему.
"Альфа-самцы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убийственный парадокс"
Жанр: триллер
Страна: Республика Корея
В ролях: Чхве Ву Сик, Сон Сок Ку, Ли Хи Джун
Когда одно случайное убийство приводит к другому, обычный юноша застревает в бесконечной игре в кота и мышь с сообразительным детективом.
"Убийственный парадокс": смотрите онлайн трейлер сериала