Кинолента “20 дней в Мариуполе” Мстислава Чернова победила в номинации “Лучший документальный фильм” премии BAFTA. Об этом говорится на официальном сайте.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" победил в номинации

Награду на сцене забрал Мстислав Чернов, а также продюсер Василиса Степаненко. Она вместе с фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе еще в 2022 году.

В частности, рядом с ними были кинопродюсеры Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.

Украинская кинолента также была номинирована как "Лучший фильм на иностранном языке". Впрочем, в этой категории победил фильм "Зона интереса" Джонатана Глейзера.

Заметим, что в украинский прокат он выходит с 22 февраля. Эта кинолента получила награды в номинациях "Лучший звук" и "Лучший британский фильм".

Справка. Кинопремия BAFTA это ежегодная награда, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства. Это, так сказать, аналог "Оскара" в Великобритании.

В частности, сейчас фильм "20 дней в Мариуполе" конкурирует в категории "Лучший документальный фильм" премии "Оскар" и по прогнозам букмекеров, ему пророчат победу.

Кинолента режиссера Мстислава Чернова по состоянию на сейчас имеет шансы на победу с вероятностью 48%, в то время, как вероятность победы его ближайшего конкурента, ленты "Бобби Вайн: Народный президент", оценивается в 32%.

Что известно о создании киноленты: основное