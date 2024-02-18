Кинолента “20 дней в Мариуполе” Мстислава Чернова победила в номинации “Лучший документальный фильм” премии BAFTA. Об этом говорится на официальном сайте.
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Фильм "20 дней в Мариуполе" победил в номинации
Награду на сцене забрал Мстислав Чернов, а также продюсер Василиса Степаненко. Она вместе с фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе еще в 2022 году.
В частности, рядом с ними были кинопродюсеры Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.
Украинская кинолента также была номинирована как "Лучший фильм на иностранном языке". Впрочем, в этой категории победил фильм "Зона интереса" Джонатана Глейзера.
Заметим, что в украинский прокат он выходит с 22 февраля. Эта кинолента получила награды в номинациях "Лучший звук" и "Лучший британский фильм".
В частности, сейчас фильм "20 дней в Мариуполе" конкурирует в категории "Лучший документальный фильм" премии "Оскар" и по прогнозам букмекеров, ему пророчат победу.
Кинолента режиссера Мстислава Чернова по состоянию на сейчас имеет шансы на победу с вероятностью 48%, в то время, как вероятность победы его ближайшего конкурента, ленты "Бобби Вайн: Народный президент", оценивается в 32%.
Что известно о создании киноленты: основное
- "20 дней в Мариуполе" является дебютом в режиссуре известного военного корреспондента и фотографа Мстислава Чернова, который имеет многолетний опыт в работе в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газы и Афганистане.
- В процессе создания этой ленты также участвовали фотограф Евгений Малолетка и продюсер-журналист Василиса Степаненко. За свою работу в Мариуполе они получили признание не только среди украинских зрителей, а и по всему миру.
- Фильм создала команда журналистов Associated Press, которые оказались последними международными корреспондентами в окруженном Мариуполе. Они продолжали работать в осаде, фиксируя кадры, которые позже стали символическими образами войны.
- Лента стала самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.