Финал целой эпохи: Netflix показал закулисье съемок последних эпизодов сериала "Игра в кальмара"

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" вышел на экраны 27 июня 2025 года и стал финальным в этой истории. Зрители уже активно делятся своими отзывами на последние эпизоды.

Ранее мы рассказывали, будет ли четвертый сезон. А теперь на Кино 24 со ссылкой на Netflix покажем закулисье съемок финальных эпизодов.

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Netflix показал закулисье съемок последних эпизодов сериала "Игра в кальмара"

На Netflix опубликовали закадровые фото любимых героев сериала "Игра в кальмара". В комментариях люди уже пишут о том, что закончилась целая эпоха сериала, а некоторые шутят: мол, хотя бы им за кадром было весело, ведь зрители сильно постресували во время просмотра финального сезона.

За кадрами тех самых кадров было найдено много улыбок,

– говорится в публикации.

Напомним, что состоялся финал третьего сезона сериала "Игры в кальмара", и он закончился фразой: "Игра окончена". Стриминговая платформа Netflix официально назвала третий сезон последним. Однако слухи о возможном продолжении таки ходят в сети. Будет ли продолжение сериала "Игра в кальмара" – читайте по ссылке.