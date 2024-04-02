3 свежих сериала, которые появятся на Netflix уже в апреле: что посмотреть в этом месяце

Любителям кино стоит подготовиться к новинкам, которые совсем скоро выйдут на Netflix. Это не только сериалы, но и свежие фильмы с интересным и остросюжетным сюжетом.

В материале Кино 24 узнавайте о новинках, которые появятся на стриминговой платформе Netflix уже в этом апреле. Среди них – "Королевский эксклюзив", "Что сделала Дженнифер", "Мятежный месяц. Часть 2".

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"Королевский эксклюзив"

: 5 апреля

Фильм создан на основе реальных событий. Сюжет рассказывает о знаковом интервью принца Эндрю. Журналистка Эмили Мейтлис расспрашивала герцога в прямом эфире о его связи с сексуальным преступником Джеффи Эпштейном.

Через несколько дней принц Эндрю заявил, что не будет выполнять монарших обязанностей. Лента сосредоточена не столько вокруг скандала с принцем, как на работе журналистов BBC.

"Королевский эксклюзив": смотрите трейлер онлайн

"Что сделала Дженнифер"

: 10 апреля

События разворачиваются в 2010 году, когда в 911 поступает звонок из дома в Онтарио. Женщина сообщила о грабителях, которые вторглись в дом, где она находилась с родителями. Девушка говорит, что нападавшие убили отца и мать и убежали. Но действительно ли она предоставила все данные о трагическом событии – узнает следствие.

"Что сделала Дженнифер": смотрите трейлер онлайн

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

: 19 апреля

На Netflix выйдет вторая долгожданная часть научно-фантастического приключенческого фильма от Зака Снайдера. В нем зрителей ждет продолжение истории Коры и других бойцов, которые воюют вместе с народом Вельдта для защиты мирного поселения от тиранов. Наконец среди крестьян появляется незнакомец, который становится надеждой для воинов.

"Мятежный месяц. Часть 2: Та, что оставляет шрамы": смотрите трейлер онлайн

Первая часть "Мятежной луны" собрала негативные отзывы критиков, но одновременно получила бешеную популярность среди зрителей. Интересно, сможет ли вторая лента переплюнуть своего предшественника в положительном смысле.