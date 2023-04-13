Кинопремьеры с 13 марта: 4 фильма в кино, которые нельзя пропустить

Еще одна кинематографическая неделя на носу, и с ней – порция свежих кинопремьер. В этот раз 13 марта в кино появятся несколько интересных фильмов, которые, безусловно, привлекут внимание зрителей.

Какие именно ленты следует выбрать и на что обратить внимание, чтобы не упустить лучше всего? Разбираемся вместе.

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Кинопремьеры с 13 марта: на какой фильм пойти в кино

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

По сюжету, два брата узнают о местонахождении давно исчезнувшего отца и пытаются разобраться в своей жизни. Производством фильма занимается кинопродакшен ForeFilms. Лента создается при поддержке Государственного агентства Украины по кино

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

"Ренфилд"

"Ренфилд" – американский фантастический комедийный фильм ужасов режиссера Криса Маккея по сценарию Райана Ридли. В ролях Николас Голт, Николас Кейдж, Аквафина, Бен Шварц, Адриан Мартинес и т.д.

По сюжету, Ренфилд на протяжении веков был неотделимой частью жизни самовлюбленного Дракулы, выполняя его самые безумные приказы. Но наконец, после долгих лет подчинения, Ренфилд получает шанс увидеть мир вне тени своего безумного босса. Сможет ли он вырваться из созависимых отношений и найти свой путь?

"Ренфилд": смотрите трейлер

"Мое прекрасное несчастье"

Бывают ли лав-стори со счастливым финалом? Да – и лента "Мое прекрасное несчастье" яркий тому пример!

Юная Эбби Абернати пытается забыть свое темное прошлое, уезжает в другой город, где поступает в колледж. Там она знакомится с Тревисом Мэддоксом, самым популярным парнем, участвующим в подпольных боях. Меддокс также замечает красивую блондинку и начинает за ней ухаживать. Тревис предлагает Эбби дерзкой паре, но ни он, ни она даже не подозревают, чем это для них закончится.

"Мое прекрасное несчастье": смотрите трейлер

"Звезды и сахар"

Эта история о парне, который начинал со скромных условий, но благодаря своей страсти к кондитерскому искусству и бесконечному упорному обучению добился успеха. Он стал миллионером, а его талант в выпечке пирожных покорил интернет, собрав подписчиков на полмиллиона. От мальчика из приемной семьи он превратился в чемпиона мира среди кондитеров и стал любимцем французской общественности. Теперь его мечта стать лучшим кондитером в Париже, сотрудничая с лучшими в отрасли.

"Звезды и сахар": смотрите трейлер