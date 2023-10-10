4 экранизации украинских книг, которые должен увидеть каждый

Осень – это лучший период для того, чтобы уделить время просмотра экранизации любимой книги. В украинском кинематографе много фильмов и сериалов по мотивам популярных произведений, которые уже полюбились зрителям.

Именно их вы можете найти в новой подборке 24 Канала. Приятный вечер с качественными украинскими лентами – гарантированный.

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Лучшие украинские экранизации, которые следует просмотреть каждому

"Черный ворон"

Год выхода: 2019

Жанр: историческая драма

В ролях: Тарас Цымбалюк, Павел Москаль, Азизбек Абдурашидов, Андрей Мостренко, Алексей Тритенко, Наталья Сумская

Рейтинг IMDb: 7,3

Бестселлер известного украинского писателя Василия Шкляра не мог оказаться без внимания кинотворцев. Поэтому в 2019 году на экранах зрители перенеслись в Украину в 1922 году. Историческая драма повествует об истории бывшего офицера УНР Ивана, который и есть тем же Вороном. Убегая от войны, он вместе с беременной женой находит убежище в своего отца. Однако на ту же местность прибывают полки ГПУ во главе с чекистом Евдокимовым, который арестовал отца Ивана. Так что перед Черным Вороном предстает выбор: терпеть издевательство и молчать или выйти на путь противостояния захватчикам.

"Черный ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

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Год выхода: 2022

Жанр: фэнтези

Роли озвучили: Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Елена Кравец, Сергей Притула, Назар Заднепровский, Юлия Санина, Михаил Хома, Олег Михайлюта, Наталья Сумская, Олег Скрипка, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко

Рейтинг IMDb: 6,6

Наиболее ожидаемый анимационный фильм за несколько последних лет "Мавка. Лесная песня" создавали по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и на образах из славянских мифов и легенд. На чью сторону станет Мавка: любовь к простому парню из села Лукаша, одаренного волшебной игрой на свирели, или своей обязанности перед Лесом, Берегиней которой она стала? Сюжет, интересующий и взрослых, и самых молодых зрителей.

Безумный мировой успех и потрясающие суммы собрала "Мавка". Мультфильм показали более чем в 80 странах мира и он собрал около 17 миллионов долларов , поделилась результатом мирового проката СЕО Film.ua Group Виктория Ярмощук на медиафоруме Kyiv Media Week.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"И будут люди"

Год выхода: 2020

Жанр: драматический сериал-эпопея

В ролях: Акмаль Гузеров, Дзядек Остап Васильевич, Константин Темляк, Елена Борозенец, Александр Пискунов, Макар Тихомиров, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов

Рейтинг IMDb: 8,7

Во времена турбулентности, когда украинцам пришлось пережить немало: Первая мировая война, революция, приход советской власти. Трудный 20 век принес немало потрясений для украинского народа. Экранизация одноименного романа Анатолия Димарова повествует о разных людях, которых объединяли любовь к жизни, людям и желанию найти свое место в этом новом историческом измерении.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймать Кайдаша"

Год выхода: 2020

Жанр: комедия

В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Юлия Врублевская.

Рейтинг IMDb: 8,9

Украинская литературная классика на экранах появилась в 2020 году. Блестящий комедийный сериал сняли по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Авторы проекта изобразили современных Кайдашей с некоторыми отличиями от оригинала. Впрочем, основные идеи остались неизменными: украинская деревня, быт, юмор и проблема родителей и детей, вокруг которой разворачивается весь сюжет.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер фильма

Автор: Ольга Паньков