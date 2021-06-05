5 впечатляющих фильмов об экологии, которые вас удивят

Редакция Кино 24 выбрала 5 фильмов ко Всемирному дню окружающей среды. После просмотра этих документальных лент вам захочется изменить мир даже на выходных!
Сегодня жанр документального кино все больше набирает места посреди боевиков и экшнов, а запросы общества на него растут. Мы предлагаем пять документальных фильмов, которым стоит посвятить время.
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1. Корпорация "Еда"
Год: 2008
Оригинальное название: Food, inc.
Документальный фильм снят в США, который рассказывает о производстве различных продуктов. В фильме говорится, что почти все продукты в магазинах Америки продаются потребителям по чрезмерно завышенным ценам, а сами при этом экологически опасны и вредны для здоровья человека. В свое время фильм вызвал сильную негативную реакцию со стороны корпораций, занятых в производстве продуктов.
Трейлер фильма "Корпорация "Еда": смотрите видео онлайн
2. Грязь! Фильм
Год: 2009
Оригинальное название: Dirt! The Movie
Фильм раскрывает важную, однако неочевидную проблему сохранения почвы – плодородного слоя земли. В ленте раскрывается связь человека и места, где он живет, знакомя зрителя с концепцией, что плодородная почва – основа человеческой цивилизации, для которой взаимодействие с землей и сельское хозяйство оказались отправной точкой в современность, а потом переключаются на актуальные проблемы и их причины.
Трейлер ленты "Грязь! Фильм": смотрите видео онлайн
3. Бухта
Год: 2009
Оригинальное название: The Cove
Документальный фильм рассказывает об охоте японских рыбаков на дельфинов. Лента в 2010 году получила награду "Оскар", что сильно разозлило правительство Японии. Главный герой фильма – дрессировщик дельфинов Рик О'Берри, он раскрывает зрителю проблему массового убийства дельфинов в Японии.
Герой ленты бегает за рыбаками, пристает к прохожим на улицах и врывается в кабинеты к чиновникам, чтобы раскрыть глаза всем на тот факт, что ежегодное убийство 23 тысяч дельфинов – это преступление против планеты.
Трейлер фильма "Бухта": смотрите видео онлайн
4. Мусор
Год: 2012
Оригинальное название: Trashed
Авторы фильма рассказывают о фактах, представляющих серьезную угрозу здоровью человека. Лента снята в форме диалогов между Джереми Айронсом и жителями разных уголков планеты – от Исландии до Индонезии. Среди собеседников:
- ученые;
- политики;
- и простые люди.
Всех их объединяет то, что они так или иначе пострадали от загрязнения окружающей среды отходами. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.
Трейлер фильма "Мусор": смотрите видео онлайн
5. Дом
Год: 2009
Оригинальное название: Home
Поэтический документальный фильм известного французского фотографа и активиста по борьбе за чистоту окружающей среды Яна Артюс-Бертрана. Фильм сосредотачивается на планах земной поверхности с высот, откуда прекрасно видны природные достопримечательности и то, как человечество превращает их во что-то ненужное. Артюс-Бертран начинает с важности маленьких и больших экосистем планеты. В объектив попала красота всех континентов, которая страдает от последствий глобального потепления.
"Дом" 2009: смотрите трейлер онлайн