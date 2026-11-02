Химия за кадром: 5 звездных пар, которые влюбились во время съемок и изменили свои судьбы

Съемочная площадка нередко превращается в место, где экранные страсти разрушают границы вымышленного сценария. 24 Канал рассказывает о 5 известных парах, для которых совместная работа над фильмами закончилась бурными служебными романами.

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Райан Гослинг и Ева Мендес: когда экранная семья стала реальной

Их история началась в 2011 году во время съемок криминальной драмы "Место под соснами", где актеры сыграли бывших супругов с младенцем на руках. Тесное сотрудничество быстро переросло во взаимное притяжение. Сам Гослинг позже признавался: "До того, как я ее встретил, я не думал о детях, но после знакомства с Евой понял, что просто не хочу иметь детей без нее. Были моменты, когда мы играли семью, и я больше не хотел, чтобы это оставалось лишь игрой". Сегодня пара вместе уже более 14 лет, воспитывает двух дочерей – Эсмеральду и Амаду, оберегая свое счастье от лишних камер.

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Ева Мендес и Райан Гослинг / Фото Getty Images

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли: любовь, несмотря на провал супергеройского фильма

Несмотря на то, что фантастический блокбастер "Зеленый фонарь" 2011 года потерпел кассовый провал и собрал разгромные отзывы критиков, он подарил миру одну из самых крепких голливудских семей. Во время съемок оба еще находились в других отношениях и сначала просто дружили. Однако дружеские отношения быстро переросли в настоящую симпатию после того, как актеры стали свободными. В сентябре 2012 года они тайно поженились, а сегодня счастливо воспитывают четырех дочерей, постоянно радуя поклонников фирменным ироничным юмором в соцсетях.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Фото из инстаграма blakelively

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Брэд Питт и Анджелина Джоли: роман, взорвавший прессу

Служебный роман "Бранджелины" стал самой громкой сенсацией нулевых. Страсть между актерами вспыхнула в 2004 году во время работы над комедийным боевиком "Мистер и миссис Смит". Несмотря на то, что Питт на тот момент был женат на Дженнифер Энистон, экранная химия враждующих агентов оказалась непреодолимой. Пара воспитывала шестерых общих и усыновленных детей и официально поженилась в 2014 году. Впрочем, сказка закончилась громким разрывом через два года, а ожесточенные судебные баталии и споры о имуществе длились почти десятилетие.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли / Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото AP / Chris Pizzello, File

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер: тайная свадьба после драмы

Шведская обладательница премии "Оскар" и ирландский актер познакомились в 2014 году на съемочной площадке трогательной исторической драмы "Свет между двумя океанами". Сыграв смотрителя маяка и его жену, они перенесли глубокие нежные чувства в личную жизнь. Влюбленные долгое время скрывали свои отношения от папарацци. В октябре 2017 года пара устроила уютную закрытую свадьбу на острове Ибица и сейчас воспитывает двух сыновей, демонстрируя полную гармонию.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер / Фото Getty Images

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс: от давней дружбы к браку

Британские звезды были знакомы еще с времен студенческих театральных постановок 90-х годов, однако настоящая искра между ними пробежала во время съемок триллера "Дом мечты" в 2010 году. Оба актера к тому времени только что завершили длительные отношения. Работа над совместными сценами сблизила коллег настолько, что уже летом 2011 года они устроили скромную церемонию бракосочетания в Нью-Йорке всего для четырех гостей. Супруги счастливо живут вместе и воспитывают общую дочь.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс / People

Дэниел Крейг оставил после себя немалое наследие в "бондиане", а теперь внимание Голливуда приковано к новому поколению актеров. Одним из главных претендентов на роль агента 007 называют Джека Лоудена – актера, который уже успел привлечь внимание кинематографистов.