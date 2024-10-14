Стал самым красивым мужчиной в мире: 4 лучших фильма с Аароном Тейлором-Джонсоном

Британский актер Аарон Тейлор Джонсон – одна из голливудских звезд, которая довольно за короткое время поднялась на вершину. Недавно его назвали самым привлекательным мужчиной в мире, опираясь на греческую золотую пропорцию красоты.

Аарон Тейлор-Джонсон подробно работает над своим персонажем, а его присутствие в любом фильме или сериале прекрасно дополняет это кино. Он снялся уже во многих лентах, которые высоко оценены критиками – и эта похвала, без сомнений, частично заслужена и благодаря Аарону. Журналисты Кино 24 собрали лучшие фильмы с самым красивым мужчиной в мире.

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"Пипец"

Фильм рассказывает об обычном подростке-старшекласснике – Дэйве Лизевски, который любит комиксы и влюблен в самую привлекательную девушку в школе. Он якобы ничем не отличается от своих одноклассников, за исключением особой суперсилы. В какой-то момент Дэйв решает стать супергероем, ведь именно это позволит ему получить славу и покорить любимую.

Аарон Тейлор-Джонсон сыграл главную роль в этом фильме и показал прекрасную работу над супергеройской лентой.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр из фильма

"Под покровом ночи"

Художница Сьюзен через 15 лет после развода получает роман от бывшего мужа, который был писателем, но не смог достичь успеха. Зритель погружается в прошлое Сьюзен и ее мужа. Остается предполагать, действительно ли все то, что говорится в романе – правда.

Тейлор-Джонсон сыграл злодея Рэя Маркуса и получил признание, одержав победу на "Золотом глобусе" как актер второго плана.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр из фильма

"Быстрее пули"

События фильма разворачиваются в поезде, что едет из Токио в Мориоку. Среди пассажиров – пятеро киллеров, которые являются профессионалами в своем ремесле. По дороге наемные убийцы обнаруживают, что им дали одно и то же задание разные заказчики. Неизвестно, доедут ли они живыми до пункта назначения.

Аарон удачно сыграл забавного и ловкого Мандарина, который работает в дуэте с братом Лимоном.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр из фильма

"Каскадер"

Боевик рассказывает о Джоди, которая впервые снимает фильм как режиссер. Когда-то она встречалась с Кольтом – каскадером, который получил ужасную травму, но вернулся к съемкам ради Джоди. Но возникает проблема – главный актер бесследно исчезает. Кольт должен разыскать его, чтобы у любимой удался ее первый фильм.

Аарон сыграл голливудскую звезду Тома Райдера, который исчез в разгар съемок. Он не отставал от Райана Гослинга в каждой их совместной сцене. Его игра – это удачная пародия на маскулинные боевики.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр из фильма

Теперь Аарон Тейлор-Джонсон претендует на роль нового Джеймса Бонда. И его новый статус вполне может поспособствовать тому, что слухи окажутся правдой.