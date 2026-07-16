Аде Роговцевой – 89: 5 культовых фильмов, которые сделали ее легендой украинского кино

Семь десятилетий на сцене и в кадре – и, судя по всему, это еще не конец. С Днем рождения, Ада Николаевна!

Ади Роговцевой исполняется 89 лет, 70 из которых она провела на сцене – и даже сейчас актриса продолжает выступать в спектаклях, сниматься в украинских мелодрамах и комедиях, видя в этом источник силы и вдохновения. По случаю дня рождения актрисы 24 Канал напоминает вам о фильмах, которые сделали актрису легендой украинского кино.

"Летающий корабль" (1960)



Фильм "Летающий корабль" (1960) / Кадр из фильма



Богатыри, Змей и летающий корабль – украинская сказка о Котигорошке на экране выглядит так, будто спецэффекты здесь вообще не нужны. Простая мораль о победе добра над злом, которая почему-то до сих пор работает лучше любого голливудского блокбастера.

"Лесная песня" (1961)



Фильм "Лесная песня" (1960) / Кадр из фильма



Первая экранизация драмы Леси Украинки – магия леса, безграничная любовь и атмосфера, которая не стареет, несмотря на то, что фильму уже более 60 лет. Классика, которая упорно отказывается выходить из моды.

"Каменный хозяин" (1971)

Фильм "Каменный хозяин" (1971) / Кадр из фильма



Вроде бы знакомая история о Дон Жуане – но без привычного романтического настроения. Здесь больше психологии и сложных выборов, чем красивых ухаживаний. То есть вариант для тех, кто устал от классических любовных историй.

"Салют, Мария!" (1971)



Фильм "Салют, Мария!" (1971) / Кадр из фильма



Роль, которая сделала Роговцеву настоящей кинозвездой – и, учитывая масштаб ее дальнейшей карьеры, сделала это неплохо. Молодая подпольщица Мария проходит через войну, испытания и большую любовь – набор, который сегодня хватило бы как минимум на сериал.

"Девять жизней Нестора Махно" (2006)



Фильм "Девять жизней Нестора Махно" (1960) / Кадр из фильма



Историческая драма о бурном начале XX века, где Роговцева появляется в роли матери Махно. Сцен немного – но это именно тот случай, когда даже небольшое экранное время умудряется придать всей истории глубину.

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