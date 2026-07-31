Звезда фильма "Тени забытых предков" публично раскритиковала Аду Роговцеву: причина удивила

Не каждый день легенды украинского кино публично оценивают работу друг друга. Но Лариса Кадочникова на этот раз отказалась от дипломатии и честно призналась, что ей не понравилась Ада Роговцева в новой роли.

По информации ТСН Гламур, на церемонии вручения премии "Золотая Дзига-2026" звезда культового фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова прокомментировала работу своей коллеги в фильме "Ну мам" режиссера Олега Борщевского.

Кадочникова подчеркнула, что очень уважает Аду Роговцеву и считает ее большой актрисой. Однако именно эта роль ее разочаровала.

Честно говоря, я очень люблю Аду. Я считаю, что это большая актриса, но в этой картине она мне совершенно не понравилась, прежде всего из-за операторской работы. Мне кажется, оператор снял ее очень плохо. Не хочу никого обижать, но мне кажется, что режиссеру стоило переснять ее. Это мое личное мнение, – сказала актриса.



Фильм "Ну мам" / Фото Green Light Films



По словам Кадочниковой, проблема не в игре Роговцевой, а в том, как ее показали на экране. Именно поэтому, по ее мнению, отдельные сцены стоило переснять.

Не обошла Лариса Кадочникова вниманием и современное украинское кино. Она похвалила смелую операторскую работу и молодых режиссеров, однако призналась, что ей не нравится большой объем нецензурной лексики в фильмах. Кроме того, актриса убеждена, что многим фильмам сегодня не хватает яркой индивидуальности.

Даже самые выдающиеся актеры не застрахованы от критики. Но если вы хотите увидеть Аду Роговцеву в ролях, за которые ее полюбили миллионы зрителей, вот подборка фильмов, с которых стоит начать.