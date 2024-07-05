Все плакали: Ада Роговцева вернулась на сцену и посвятила спектакль погибшему актеру Паше Ли

Знаменитая 86-летняя украинская актриса Ада Роговцева вернулась на большую сцену, сыграв главную роль в спектакле "Будьте как дома". Предпоказ спектакля состоялся 4 июля, и зал был наполнен зрителями, которые с нетерпением ждали выступления легендарной актрисы.

Ранее в этом спектакле также играл Паша Ли, который погиб от рук россиян. Среди присутствующих в зале была мама Паши, это напомнило всем об огромных жертвах, которые принесла украинская нация, и о важности сохранения культурного наследия.

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Ада Роговцева вернулась на большую сцену

На сцене к актерскому составу, кроме Ады Роговцевой, присоединился также Ахтем Сеитаблаев, с которым они не только играли, но и танцевали. Также в создании шоу для зрителей принимали участие Галина Корнеева, Ольга Атанасова, Светлана Орличенко, Влад Никитюк, а также дебютанты Адель Атанасова и Матвей Скляренко.

Присутствующие отметили, что не могли сдержать слез, а 86-летняя Роговцева призвала каждого не забывать поддерживать воинов.

Сейчас в зале мама Паши. Поблагодарим ее за Пашу. Этот спектакль всегда будет посвящен ему,

– прозвучало со сцены, когда все зрители стояли и аплодировали.

Известно, что спектакль "Будьте как дома" не играли на сцене с начала полномасштабной войны. Паша Ли до 2022 года исполнял одну из главных ролей. А теперь этот спектакль посвящен его памяти.