Эту дату мы не смогли обойти вниманием, поэтому подготовили подборку фильмов знаменитого актера, которые больше всего нравятся киноманам.

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Как Адам Сэндлер стал актером

Адам Сэндлер – один из немногих представителей Голливуда, чьи родители не имели никакого отношения к киноиндустрии или фэшн-индустрии. Как сообщает 24 канал, мама актера была педагогом, а отец – инженером-электриком. Поэтому Адам с детства любил шутить в семейном кругу и никогда не думал, что когда-то будет стоять на красных дорожках рядом с успешными актерами современности.

А поверить в себя Адаму Сэндлеру помог его брат. После школьных комедийных постановок родственник его записал на конкурс юмористов. Вызвав овации в зале, будущий актер начал делать все, чтобы его хобби приносило деньги.

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Закончив учебу в Нью-Йорке Адам Сэндлер начал выступать на шоу, получив первых поклонников. И уже в 1989 году он появился в фильме "За бортом". Хотя в ленте актер не смог проявить своего таланта, это стало прекрасной возможностью обратить внимание Голливуда на себя. И это удалось! Роли посыпались в руки Адама Сэндлера, а за десятки лет работы он реализовался как актер, продюсер и даже сценарист.

Каждый фильм в творчестве Адама Сэндлера – сочетание американского юмора и искусной игры, за что актера и стали называть королем комедии. Мы же предлагаем посмотреть 5 фильмов с участием звездного именинника, которые получили больше всего отзывов от зрителей.

"Загадочное убийство"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

В этой комедийной ленте Netflix Адам Сэндлер сыграл полицейского, который наконец-то выполняет обещание и на годовщину свадьбы везет жену в Европу. Но и это путешествие превращается в детективное приключение, полное юмора.

По сюжету, на борту самолета Одри знакомится с миллиардером, который приглашает ее с мужем Ником провести время на его семейной яхте. Там происходит первое из серии убийств, в которых обвиняют американских супругов. Поэтому главным героям не остается ничего, как расследовать эти дела.

"Загадочное убийство": смотрите трейлер

"Притворись моей женой"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

Ловелас Дэнни встретил безупречную красавицу Палмер. Но во время отдыха на пляже она нашла кольцо, мужчина использует для пикапу. Чтобы оправдаться, Дэнни рассказал о не существовавшем браке и разводе. История не убедила Палмер, поэтому, чтобы продолжить встречи, она захотела познакомиться с женщиной, которая якобы разбила ему сердце. И на эту роль Дэнни приглашает свою помощницу и ее детей. С этого момента все идет не по плану и оборачивается забавными курьезами.

"Притворись моей женой": смотрите трейлер

"Одноклассники"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 5,9

Печальная весть о смерти тренера школьной баскетбольной команды всколыхнула городок. Пятеро бывших одноклассников сразу же приезжают, чтобы проводить в последний путь наставника. Однако горевать долго не пришлось: мужчины решают устроить совместный семейный отдых. Для этого они арендуют небольшой домик, где вспоминают прошлое, сплетничают, перебирают с алкоголем и отмечаются выходками с нарушением закона.

"Одноклассники": смотрите трейлер

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"Клик: С пультом по жизни"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 6,4

Успешный архитектор Майкл всегда ставил карьеру на первое место, обделяя вниманием жену и двоих детей. Однажды он покупает пульт удаленного управления, который обладает магической силой – может перематывать события на несколько лет назад. И Майкл активно им пользуется, пока пульт не выходит из строя и сам начинает управлять скоростью перемотки событий.

Забавная комедия не только развеселит зрителей, но и заставит задуматься над текучестью времени и ценностями.

"Клик: С пультом по жизни": смотрите трейлер

"50 первых поцелуев"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 6,8

Генри неожиданно встречает очаровательную девушку Люси. Всего за один вечер пара влюбляется и решает не расставаться. Но автомобильная авария, в которую попадает Люси, стирает ее память о встрече с Генри. Поэтому каждый день он будет влюблять девушку в себя, снова и снова.

"50 первых поцелуев": смотрите трейлер