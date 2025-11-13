Адель дебютирует в кино: в каком фильме она снимется
- Адель дебютирует в кино в новом фильме Тома Форда, экранизации романа "Плач к небесам".
- Основные съемки начнутся в январе 2025 года, а релиз запланирован на конец осени 2026 года.
Певица Адель дебютирует в кино. Она снимется в новом фильме американского дизайнера и режиссера Тома Форда.
Адель появится в экранизации романа Энн Райс 1982 года "Плач к небесам", события которого происходят в Италии XVIII века. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.
Тоже интересно Главные актеры популярного немецкого сериала "Макстон-Холл": что о них известно
Что известно о фильме "Плач к небесам"?
Кроме Адель, в актерский состав вошли:
- Николас Холт
- Аарон Тейлор Джонсон
- Киаран Хайндс
- Джордж Маккей
- Марк Стронг
- Колин Ферт
- Пол Беттани
- Оуэн Купер
- Дэниел Куинн-Той
- Хантер Шафер
- Жозефина Тизен
- Тэнди Ньютон
- Теодор Пеллерин
- Дэрил Маккормак
- Кассиан Билтон
- Хаук Ханнеманн
- Люкс Паскаль
Кстати! Как пишет The Guardian, ранее ходили слухи, что Адель дебютирует в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" режиссера Ксавье Долана, который создал певице клип на песню Hello.
Сейчас продолжается процесс подготовки к созданию фильма. Ожидается, что основные съемки начнутся в середине января, а релиз запланирован на конец осени 2026 года.
В романе рассказывается о венецианском дворянине и кастрированном певце из Калабрии, которые стремятся достичь успеха в опере. Затронуты темы идентичности, измены, любви и стремления к свободе.
Еще в прошлом году Том Форд рассматривал этот проект как свой следующий фильм, но хотел убедиться, что удачно подобрал актерский состав. Он провел переговоры с несколькими студиями, но решил финансировать ленту самостоятельно.
Интересно, что Аарон Тейлор Джонсон снимался в фильме Форда "Ночные звери" (2016 год), а Колин Ферт сыграл главную роль в драме режиссера "Одинокий человек", за которую получил номинацию на премию Оскар.
Что известно о предыдущих фильмах Тома Форда?
"Одинокий мужчина" – первый фильм Тома Форда. Он также спродюсировал драму и написал сценарий к ней. Премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 66-го Венецианского кинофестиваля.
Фильм получил номинацию на Оскар и премию BAFTA.
"Ночные животные" – третий фильм Тома Форда. Он получил Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале в 2016 году, получил девять номинаций на премию BAFTA, три номинации на "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".