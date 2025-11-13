Адель дебютирует в кино: в каком фильме она снимется

Певица Адель дебютирует в кино. Она снимется в новом фильме американского дизайнера и режиссера Тома Форда.

Адель появится в экранизации романа Энн Райс 1982 года "Плач к небесам", события которого происходят в Италии XVIII века. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

Что известно о фильме "Плач к небесам"?

Кроме Адель, в актерский состав вошли:

Николас Холт

Аарон Тейлор Джонсон

Киаран Хайндс

Джордж Маккей

Марк Стронг

Колин Ферт

Пол Беттани

Оуэн Купер

Дэниел Куинн-Той

Хантер Шафер

Жозефина Тизен

Тэнди Ньютон

Теодор Пеллерин

Дэрил Маккормак

Кассиан Билтон

Хаук Ханнеманн

Люкс Паскаль

Кстати! Как пишет The Guardian, ранее ходили слухи, что Адель дебютирует в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" режиссера Ксавье Долана, который создал певице клип на песню Hello.

Сейчас продолжается процесс подготовки к созданию фильма. Ожидается, что основные съемки начнутся в середине января, а релиз запланирован на конец осени 2026 года.

В романе рассказывается о венецианском дворянине и кастрированном певце из Калабрии, которые стремятся достичь успеха в опере. Затронуты темы идентичности, измены, любви и стремления к свободе.

Еще в прошлом году Том Форд рассматривал этот проект как свой следующий фильм, но хотел убедиться, что удачно подобрал актерский состав. Он провел переговоры с несколькими студиями, но решил финансировать ленту самостоятельно.

Интересно, что Аарон Тейлор Джонсон снимался в фильме Форда "Ночные звери" (2016 год), а Колин Ферт сыграл главную роль в драме режиссера "Одинокий человек", за которую получил номинацию на премию Оскар.

Что известно о предыдущих фильмах Тома Форда?