Укр Рус
Кино Киноновости Адель дебютирует в кино: в каком фильме она снимется
13 ноября, 17:02
3

Адель дебютирует в кино: в каком фильме она снимется

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Адель дебютирует в кино в новом фильме Тома Форда, экранизации романа "Плач к небесам".
  • Основные съемки начнутся в январе 2025 года, а релиз запланирован на конец осени 2026 года.

Певица Адель дебютирует в кино. Она снимется в новом фильме американского дизайнера и режиссера Тома Форда.

Адель появится в экранизации романа Энн Райс 1982 года "Плач к небесам", события которого происходят в Италии XVIII века. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

Тоже интересно Главные актеры популярного немецкого сериала "Макстон-Холл": что о них известно

Что известно о фильме "Плач к небесам"?

Кроме Адель, в актерский состав вошли:

  • Николас Холт
  • Аарон Тейлор Джонсон
  • Киаран Хайндс
  • Джордж Маккей
  • Марк Стронг
  • Колин Ферт
  • Пол Беттани
  • Оуэн Купер
  • Дэниел Куинн-Той
  • Хантер Шафер
  • Жозефина Тизен
  • Тэнди Ньютон
  • Теодор Пеллерин
  • Дэрил Маккормак
  • Кассиан Билтон
  • Хаук Ханнеманн
  • Люкс Паскаль

Кстати! Как пишет The Guardian, ранее ходили слухи, что Адель дебютирует в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" режиссера Ксавье Долана, который создал певице клип на песню Hello.

Сейчас продолжается процесс подготовки к созданию фильма. Ожидается, что основные съемки начнутся в середине января, а релиз запланирован на конец осени 2026 года.

В романе рассказывается о венецианском дворянине и кастрированном певце из Калабрии, которые стремятся достичь успеха в опере. Затронуты темы идентичности, измены, любви и стремления к свободе.

Еще в прошлом году Том Форд рассматривал этот проект как свой следующий фильм, но хотел убедиться, что удачно подобрал актерский состав. Он провел переговоры с несколькими студиями, но решил финансировать ленту самостоятельно.

Интересно, что Аарон Тейлор Джонсон снимался в фильме Форда "Ночные звери" (2016 год), а Колин Ферт сыграл главную роль в драме режиссера "Одинокий человек", за которую получил номинацию на премию Оскар.

Что известно о предыдущих фильмах Тома Форда?

  • "Одинокий мужчина" – первый фильм Тома Форда. Он также спродюсировал драму и написал сценарий к ней. Премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы 66-го Венецианского кинофестиваля.

  • Фильм получил номинацию на Оскар и премию BAFTA.

  • "Ночные животные" – третий фильм Тома Форда. Он получил Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале в 2016 году, получил девять номинаций на премию BAFTA, три номинации на "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".