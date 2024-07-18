Сеитаблаев впервые рассказал об отношениях с любимой после слухов о разрыве: "Я стал невыносимее"

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, который служит в Вооруженных Силах Украины, прокомментировал слухи о разводе со своей возлюбленной Марьяной Боцвинюк. Ранее Сеитаблаев отменил свадьбу и удалил их совместные фото из социальных сетей.

Он рассказывал, что они переживают "непростой период" в отношениях. Правда, актер не подтверждал слухов о завершении их романа.

Советуем Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак

Ахтем Сеитаблаев прокомментировал отношения с любимой

Сеитаблаев неоднозначно ответил на вопрос, действительно ли они с Марьяной разошлись. Он отметил, что их отношения переживают сложный период, но не дал четкого ответа относительно их нынешнего статуса.

Я стал невыносимее. Может, нечем хвастаться в этом плане. Но как есть. Влюблен ли я в свою профессию? Да, в свою профессию,

– заявил он.

Ранее Ахтем Сеитаблаев рассказывал о "непростом периоде" в их отношениях, однако не подтверждал и не опровергал слухов о разрыве. Пару уже давно не замечали вместе на публичных мероприятиях, что только подпитывает спекуляции вокруг их отношений.

Тем временем Ахтем Сеитаблаев посещает Одесский кинофестиваль, который проходит в эти дни в Киеве. Его появление на фестивале без Марьяны только добавляет интриги и вызывает еще больше вопросов об их нынешнем статусе.