Каждая ситуация опасна, – Ахтем Сеитаблаев признался, что получил травму на полигоне

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев перенес операцию на колене. После успешного хирургического вмешательства он сейчас проходит реабилитацию, чтобы восстановить свое здоровье и вернуться к военным обязанностям.

Оказалось, что Ахтем Сеитаблаев получил травму на полигоне. Узнайте больше о состоянии здоровья известного украинского режиссера в материале.

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Что случилось с Ахтемом Сеитаблаевым

Как поделился Ахтем Сеитаблаев, ему провели операцию на мениске из-за травмы, полученной на полигоне. Режиссер уверяет, что сейчас все хорошо, поэтому раньше не сообщал об этом публично.

На полигоне каждая ситуация опасна, конечно, не такая, как на поле боя. Я – военнослужащий, поэтому должен иногда быть на тренировке. Эта травма не такая катастрофическая, как, к сожалению, иногда случается у моих собратьев. Ничего, пройдет,

– сказал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев проходит реабилитацию

По словам режиссера Ахтема Сеитаблаева, впереди его ждет реабилитация после операции.

Реабилитация еще впереди. На полигон, наверное, поеду не так скоро, как хотелось. Думаю, что через несколько месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование,

– объяснил режиссер.

Он уверен, что за несколько месяцев сможет полностью восстановиться и снова выполнять задачи, которые ставит перед ним командование. Ахтем настроен оптимистично и готов к следующим этапам.