"Я стал жестче": Ахтем Сеитаблаев признался, как его сменил год войны

Сейчас по приказу командующего ТРО Вооруженных Сил Украины Ахтем Сеитаблаев назначен руководителем творческого коллектива. Он снимает документальный фильм и фиксирует военные преступления России.

В интервью 24 Каналу режиссер и защитник Украины рассказал, как изменился за время полномасштабного вторжения и об обязанностях на службе.

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Какие основные обязанности Ахтема Сеитабаева сейчас на службе

Сейчас по приказу командующего ТРО Вооруженных Сил Украины он назначен руководителем творческого коллектива.

Наша задача – фиксирование преступлений, а также съемки документального сериала обо всех силах ТрО. Первую серию уже отсняли, Это параллельно с художественными лентами, которые тем или иным средством, сюжетом объединены с ТрО,

– сообщил Ахтем.

Как сменил режиссера последний год полномасштабной войны

Сеитаблаев заверил, что стал более жестким и более нетерпеливым. "Я очень надеюсь, что наконец-то не буду снимать кино о войне. Сейчас еще два сниму (смеется – 24 Канал). На самом деле я перестал чувствовать комплексы какие-то по этому поводу. Возможно, так нужно, чтобы я именно сейчас снимал это кино. Еще больше начал любить жизнь. Во всех ее проявлениях", – сказал он.

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О фильме "Мирный-21"

Фильм был снят в 2021 году. Из-за того, что в первые дни полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев присоединился к терробороне Киева, мы спросили, хотел бы режиссер сейчас что-то изменить в фильме. Сеитаблаев сказал: "Я все-таки не первый год снимаю военное кино. Скажу банальную вещь: кино – это кино, а жизнь – это жизнь. Конечно, она отличается. Не могу сказать, что в чем-то разочаровался, просто на некоторые вещи начал смотреть более реалистично, без романтизма".

То, что касается самой ленты – не думаю. Хотя знаете как бывает? Смотрю однажды свой фильм и думаю: "Актёры не так играют, я что-то не додумал". А на следующий день смотрю: "О, сегодня неплохо играют, собрались" (смеется – 24 Канал). Можно смотреть на свою ленту с разных сторон. Не может быть так, что что-то повторяется,

– сказал он.

"Мирный-21": смотрите трейлер фильма онлайн