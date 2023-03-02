Был очень светлым человеком, – Сеитаблаев о Паше Ли, которого убили оккупанты

22 февраля состоялась премьера военной драмы Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Одну из главных ролей в ней сыграл Паша Ли, погибший 6 марта 2022 года в Ирпене. Режиссер поделился своими воспоминаниями об актере.

В интервью 24 Каналу Ахтем Шевкетович рассказал, что Паша Ли был очень светлым человеком, очень талантливым во всем.

Не упустите Это было первое место, куда прилетела ракета – Сеитаблаев о локации съемок "Мирного-21"

Ахтем Сеитаблаев о Паше Ли в фильме "Мирный-21"

Своим теплым молчанием, просто сидя рядом, Паша оказывал определенную терапию. Он всегда очень тонко чувствовал, что происходит. Вместе с Ахтемом и театральной труппой Паша много путешествовал со спектаклями, обычно автобусом. Он мог одной фразой, тактично, без заступа за личные границы и настроение поднять, и просто сделать атмосферу вокруг теплой. Он был настоящим другом.

А в фильме "Мирный-21" Паша сыграл самого себя: "Он родом из Крыма. Паша очень любил Крым и египтологию. Когда мы придумывали его позывной, хотя в 2014 году это было редкостью, у нас как-то крымскотатарское название Асирес сошлось с названием Осирис – воином света, так он стал "Осирисом".

И когда я получил приглашение на прощание со своим другом в похоронном бюро "Осирис", то еще раз удивился, насколько жизнь и Всевышний намного сложнее сценаристы, если можно так сказать, чем мы думаем,

– поделился режиссер.

"Как я уже говорил, Паша был настолько светлым человеком, что точно загрустил бы, если бы увидел, как мы скучаем. Он бы сказал: "Чуваки, я не понял. Я что, оставил после себя сплошную грусть?". Поэтому, вспоминая его, я прошу друзей постоянно рассказывать о том, каким он был драйвовым, светлым и талантливым", – добавил Ахтем Сеитаблаев.

"Мирный-21": смотрите трейлер фильма онлайн