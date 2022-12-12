"Стану дедушкой": Ахтем Сеитаблаев, которому исполнилось 50 лет, рассказал о пополнении в семье

Украинский режиссер и защитник Ахтем Сеитаблаев отметил свой юбилей – 50 лет. Попутно он поделился радостным известием в его жизни, ведь вот-вот станет дедушкой.

Его старшая 27-летняя дочь Назлы, которая в 2021 году вышла замуж, в январе родит малыша. Девушка с мужчиной сейчас живет в Бельгии.

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Ахтем Сеитаблаев станет дедушкой

Моя взрослая дочь сейчас в Бельгии. Она должна вот-вот стать мамой, дай Бог. Я в январе стану дедушкой, надеюсь,

– поделился Ахтем Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев с дочерью / Фото из инстаграма режиссера

Кстати, Ахтем Сеитаблаев был женат на продюсерке Иванной Дядуре. У супругов 4 детей: дочери Назлы и София, а также сыновей Селима и Анатолия. Назвали Сеитаблаева – тоже киноактриса. Ее творческий дебют состоялся в 4 года в фильме "Мамай". Сейчас у девушки за плечами около 15 ролей в лентах.

Свадьба дочери Ахтема состоялась в середине сентября 2021 года. Избранником Назлы стал бойфренд Рустем, который признался девушке в 2018 году. Свадьба девушки прошла в Турции в Кемере. Тогда Назлы и ее избранник сменили 2 образа – женились у мечети в традиционных костюмах, а свадьба прошла в светских образах. Счастливые фото со свадьбы можете просмотреть здесь.

Ахтему Сеитаблаеву исполнилось 50 лет

11 декабря у украинского режиссера исполнилось 50 лет. В фейсбуке он написал пост благодарности и рассказал, как себя чувствует в свой юбилей.

"Мудрые говорят, что человеку столько лет, насколько лет человек себя чувствует. Трудно определиться, как я себя чувствую в свои 50. Слишком много всего произошло только за последний год: трагического и болезненного, но, спасибо всевышнему, произошло и много хорошего", – отметил он.

Хочу сказать каждому человеку: "Спасибо". Спасибо родным и близким, друзьям и студентам, коллегам и знакомым за то, что вы в моей жизни. Спасибо тем, кто был, спасибо тем, кто ушел, спасибо тем, кто рядом – вы все даете мне возможность учиться жизни, быть в профессии и верить в будущее,

– написал Ахтем.



Ахтем Сеитаблаев / Фото из фейсбука режиссера