"Стану дідусем": Ахтем Сеітаблаєв, якому виповнилося 50 років, розповів про поповнення в родині

Український режисер та захисник Ахтем Сеітаблаєв вчора відзначив свій ювілей – 50 років. Принагідно він поділився радісною звісткою у його житті, адже от-от стане дідусем.

Його старша 27-річна донька Назли, яка у 2021 році вийшла заміж, у січні народить малюка. Дівчина з чоловіком зараз живе у Бельгії.

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Ахтем Сеітаблаєв стане дідусем

Моя доросла донька зараз у Бельгії. Вона має ось-ось стати мамою, дай Боже. Я у січні стану дідусем, сподіваюсь,

– поділився Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв з донькою / Фото з інстаграму режисера

До речі, Ахтем Сеітаблаєв був одружений з продюсеркою Іванною Дядурою. Подружжя має 4 дітей: дочок Назли і Сафіє, а також синів Селіма і Анатолія. Назли Сеітаблаєва – також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі "Мамай". Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.

Весілля доньки Ахтема відбулось всередині вересня 2021 року. Обранцем Назли став бойфренд Рустем, який освідчився дівчині у 2018 році. Весілля дівчини пройшло у Туреччині в місті Кемер. Тоді Назли і її обранець змінили 2 образи – одружувались у мечеті в традиційних костюмах, а весілля пройшло у світських образах. Щасливі фото з весілля можете переглянути тут.

Ахтему Сеітаблаєву виповнилося 50 років

11 грудня в українського режисера виповнилося 50 років. У фейсбуці він написав пост подяки та розповів, як почувається у свій ювілей.

"Мудрі кажуть, що людині стільки років, наскільки років людина себе відчуває. Важко визначитися, як я себе почуваю у свої 50. Надто багато всього відбулося тільки за останній рік: трагічного та болісного, але, дякувати всевишньому, сталося і багато хорошого", – зазначив він.

Хочу сказати кожній людині: "Дякую". Дякую рідним та близьким, друзям та студентам, колегам та знайомим за те, що ви є у моєму житті. Дякую тим, хто був, дякую тим, хто пішов, дякую тим, хто поруч – ви всі даєте мені можливість навчатися життя, бути в професії й вірити в майбутнє,

– написав Ахтем.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото з фейсбуку режисера