За 10 років кінокар’єри, Ортега зіграла чимало другорядних ролей у відомих фільмах та серіалах, проте головна роль Венздей у 2022 році виявилася для неї найуспішнішою.

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На тлі розмов про гучний серіал з головними персонажами сімейки Аддамс, редакція Кіно 24 зібрала найцікавіші факти з творчого та особистого життя Дженни Ортеги.

8 фактів з життя актриси Дженни Ортеги

Інтерес до акторської майстерності з дитинства

Дженна Ортега народилася в Каліфорнії у 2002 році. Вона є четвертою дитиною у сім’ї та має мексиканське та пуерто-риканське коріння.Завдяки матері, Дженна вперше попала на проби у 6 років. У 8 зірка почала грати на сцені. Коли їй виповнилося 11 років, то отримала свою першу роль дочки віцепрезидента у фільмі "Залізна людина 3".

Це була другорядна роль, але дівчина отримала важливий досвід роботи на знімальному майданчику та можливість познайомитися з акторами, які вже багато років працювали в кіноіндустрії.

Перша латиноамериканська принцеса Disney

Вона озвучила принцесу Ізабель у "Олена з Авалора" (2016 – 2020 роки), ставши першою латиноамериканською принцесою Disney. Це був чудовий момент для неї, тому що вона завжди пишалася своїм корінням.

Олена, яку озвучила Ортега / Кіноріум

Улюблений діснеївський фільм

Її улюблений діснеївський фільм — анімаційна версія "Короля Лева", про яку вона розповіла в інстаграмі на каналі Disney.

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Роль Венздей принесла зірці 10 мільйонів нових підписників в інстаграмі

Серіал "Венздей" вийшов на Netflix 23 листопада й отримав шалену кількість переглядів за перший тиждень після прем’єри. Увага до Дженни Ортеги дуже зросла. Глядачі почали цікавитися її життям, біографією та кар’єрою.



Інстаграм Дженни Ортеги / Скриншот

Люди в захваті від танцю Венздей

А після виходу 4 серії, танець із Венздей завірусився в мережі. Його щоденно почали повторювати користувачі тіктоку і справжні голлівудські знаменитості. До тренду долучилися наші бійці ЗСУ та навіть пес Патрон.

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

Відверто проти антиімміграційних настроїв

Її прабабуся була мексиканською іммігранткою без документів, тому вона не з чуток знає, як ставляться до іммігрантів у її власній родині. Вона сказала Teen Vogue, що дуже важливо залишатися вірним своїй культурі.

Хотіла б стати режисеркою

У майбутньому одна з її цілей – працювати за камерою. Вона хоче дізнатися більше про виробничу сторону телешоу та фільмів, а також хоче стати режисеркою. Це те, чим Дженна, швидше за все, займеться, коли стане набагато старшою.

Любить гостру їжу

Ортега любить гостру їжу. Вона навіть заявила, що може пити Tapatio (ароматний соус на основі перцю чилі та часнику, – 24 канал) прямо із пляшки. "Я обожнюю гострий соус", – зізналася вона New York Magazine.

Дженна Ортега / Фото з інстаграму акторки