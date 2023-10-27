Это был просто ад, – жена Алексея Хильского впервые рассказала о гибели любимого

Алексей Хильский пошел защищать страну в первые дни полномасштабного вторжения. Актера сериала "Крепостная" не остановили ни отсутствие военного опыта, ни страх за свою жизнь. 17 августа 2023 года Алексей погиб, у него осталась дочь и жена Надежда.

Узнайте, какие тяжелые воспоминания о потере мужа переживает жена Надежда, как узнала ужасное известие и кто поддерживал ее после его смерти.

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Алексей Хильский пошел на войну добровольцем

Алексей Хильский пошел добровольцем в первые дни войны и был разведчиком. Жена усопшего защитника призналась, что никакого военного опыта у мужчины не было, но это не помешало ему встать на учет в самом начале.

Я видела его, я его наблюдала с самого начала полномасштабного вторжения, я на него реально не могла смотреть, потому что он сам себя поедал. Он просто не мог не уйти,

– поделилась Надежда.

Она приняла его выбор и поддерживала от начала и до самого конца.

Надежда Хильская о том, как узнала, что мужчина погиб

Надежда поделилась, что внутреннее плохое предчувствие продолжало сопровождать ее все последние 15 часов, пока Алексея не было на связи. Несмотря на то, что раньше Хильский мог не появляться по 3 суток, призналась актриса, именно на этот раз она почувствовала физически, что что-то произошло.

Более того, призналась Надежда, еще в момент, когда она не знала, что ее мужа больше нет, позволила себе эмоции, которыми поделилась в своем инстаграмме, с надеждой, что станет легче, впрочем, к сожалению, этого не произошло.

Надежда рассказала, что о гибели своего любимого она узнала из сообщения его побратима, выразившего свои соболезнования. Впрочем, она до конца не понимала, все ли это правда, поэтому в течение нескольких часов выясняла детали.

Это был просто ад, я поняла физически, что значит лазить по стенам. Это длилось 4 часа,

– призналась Надежда.

Впоследствии командир Алексея Хильского подтвердил его жене это ужасное известие. Вероятно, этого не сделали скорее из-за того, что мужчину не могли унести с поля боя, предположила Надежда. Но, несмотря ни на что, собратья, которые были с Алексеем, не оставили его там и смогли забрать тело мужа.

"Они были на нуле и эвакуировались 20 километров оттуда. Тело осталось там. Но я очень благодарна собратьям, что они его достали. Они делали это в 2 подхода, потому Леша коренастый такой, высокий... Это было физически тяжело, я это понимаю , но они его вытащили", – сказала Надежда.

Надежда Хильская признается, что тело могли оставить на поле боя и они не могли бы попрощаться с ним нормально. Но собратья не допустили этого. Все не могли успокоиться, пока они его не забрали, потому что это важно и для них и для родных.

Интервью Надежды Хильской: смотрите видео онлайн

Кто поддержал Надежду после смерти мужа

Хильская призналась, что получила очень много поддержки от друзей, актерского сообщества и от собратьев Алексея, которых приехало очень много.

Мы вспоминали очень классные истории, мы смеялись, было много побратимов, их отпустили… У меня была задача провести его свет, достойно, меня очень поддержали друзья. Я очень благодарна каждому. Я не ожидала,

– поделилась Надежда воспоминаниями.

Жена покойного защитника хотела, чтобы Алексея Хильского вспоминали именно таким светлым человеком, каким он был при жизни.