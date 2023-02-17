Украинский актер Даниил Мирешкин отрекся от родителей в Крыму: "Очень больно"

Украинский актер Даниил Мирешкин рос в пророссийской среде. После 24 февраля идентифицировал себя как украинец. Однако его родители, живущие в Крыму, продолжают молчать о войне.

Звезда сериалов "Дочки-матери", "Место под солнцем" публично осуждает такую "позицию" родителей, из-за чего и "удалился из семейного чата" и перестал общаться с ними. К тому же, Мирешкин заявил, что его родные верят российской пропаганде.

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Даниил Мирешкин перестал общаться с родителями, живущими в Крыму

В интервью для ютуб-канала Алины Доротюк он в шутку признался, что до полномасштабного российского вторжения называл себя "сепаром по происхождению", но после полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины.

"Мое понимание украинской идентичности произошло благодаря Малому театру. Когда начал глубже изучать украинскую литературу, в том числе историю. Там было и очень классное окружение. И вот так постепенно началась моя трансформация", – рассказал актер.

Комментируя свои отношения с родителями, подчеркнул, что практически перестал общаться, а их взгляды совершенно разнятся.

Они не занимают активную политическую позицию. Но от этого не легче. Потому что они представители аморфной части населения, которая придерживается мнения: "Мы тихонько посидим, мы ни на что не влияем, ничего не решаем". И мне от этого осознания очень больно. Недавно я просто удалился из семейного чата,

– сказал Дмитрий.



Даниил Мирешкин / Фото с инстаграма актера

Данило Мирешкин – украинский актер. Родился в Константиновке Донецкой области. Когда учился в третьем классе, переехал с родителями в Феодосию в Крыму. Снялся в таких проектах: "Черный ворон", "Последний янычар", "Дочки-матери" и другие. В 2023 году в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину состоится премьера минисериала "Я –Надия", в котором Дмитрий сыграл одну из главных ролей.

Когда я получил предложение, то был невероятно удивлен. Сериал основан на реальных историях харьковских медиков и на том, что с ними происходило в первые месяцы полномасштабного вторжения. Прототипом главной героини является 22-летняя девушка, с которой мы потом познакомились. Это было невероятно", – рассказал он.



Дмитрий Мирешкин в сериале "Я – Надия" / Фото 2+2