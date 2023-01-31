Слава не помешала: звезда номинированного на Оскар фильма "Ирландское прощание" работает в Starbucks

Джеймс Мартин, несмотря на актерскую карьеру, продолжает работать в Starbucks и шеф-поваром в ресторане. В 2022 году он сыграл в ленте "Ирландское прощание", номинированной в 2023 году на Оскар.

Джеймс Мартин настолько полон решимости не позволить славе головокружить ему голову, что держится за свою работу в местном Starbucks. Однако уже 12 марта актер придет на торжественную церемонию награждения Оскар-2023.

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Джеймс Мартин работает в Starbucks, несмотря на актерскую карьеру

Слава не помешала 30-летнему мужчине из Северной Ирландии, имеющему синдром Дауна, работать посменно на работе в сети кофеен Starbucks, а также шеф-поваром в итальянском ресторане Scalini's в Белфасте.

Я давно этим занимаюсь. Это мило. Не могу дождаться, когда вернусь к своей работе в Starbucks в Белфасте,

– сказал Джеймс Мартин.

24 января объявили номинантов на премию Оскар. Фильм "Ирландское прощание" сразится в категории "Лучший игровой короткометражный фильм". Джеймс Мартин в нем сыграл одного из двух братьев, сведенных вместе из-за смерти матери.

"Ирландское прощание": смотрите трейлер

Мартин, прославившийся благодаря участию в шоу BBC "Взлеты и падения", также гордится навыками, которые он получил в Scalini's: "Я могу приготовить чесночный хлеб, фрикадельки, салаты и мидии, чипсы".

Актер также получил признание во всем мире за роль в черной комедии "Прощай, ирландец". "Каждый может играть, неважно, есть ли у вас синдром Дауна", – говорил он. А также вспоминал Стивена Хокинга, когда-то снявшегося в "Симпсонах": "Он был фантастическим актером, он знал, что делал, но надо относиться к нему как к взрослому. Я всегда говорю людям: "Никогда не судите о книге по обложке".

Мартину исполнится 31 год в ночь вручения Оскара, и он говорит, что надеется провести вечеринку с другим ирландцем и номинантом на Оскар Колином Фарреллом после церемонии в Лос-Анджелесе и встретиться со своим героем Робертом Де Ниро.