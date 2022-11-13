"Даже не похоронил": актер из Херсонщины рассказал, как через неделю потерял обоих родных людей

Украинский актер из Херсонщины Яков Кучеревский, известный своими ролями в сериалах "Сага", "Нюхач 3", рассказал о гибели родных во время войны. За одну неделю он потерял своего отца, а его жена – своего.

Кучерявский поделился, что 24 февраля встретил в Киеве вместе с 6-летней дочерью и 17-летним сыном. Его жена в тот момент была в Германии.

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Яков Кучерявый о потере родных во время войны

Украинский актер Яков Кучеревский дал интервью телеканалу Дом для программы "Точка опоры". Там он рассказал, что детей смог вывезти из Киева 5 марта, после чего пошел в военкомат: "Когда в Польшу я передал детей, где сутки просто лежал. Я не мог поднять и руки. Дала знать стрессовая ситуация. Потом я поехал в Одессу, ибо я там прописан... И сразу пошел в военкомат. Мне отказали, точнее, сказали: "Идите и ждите". Вот я до сих пор жду. Но сидеть не мог, начал волонтерить, как и большинство Украины – собирали деньги на броники, тепловизоры, отправляли ребятам на передовую".

"Во двор прилетела ракета"

В разговоре Иаков поделился как родных людей во время войны. "Мне позвонила мама. Это Херсонская область, и их поселок оказался в оккупации. И уже туда ехать нельзя было. Я даже не похоронил отца. А 9 марта уже жена призналась, что 8 марта не стало ее отца в Гостомеле. Во двор прилетела ракета. Так через неделю мы потеряли родителей. Наши мамы, слава богу, здоровые", — вспоминает актер.

Яков Кучерявский – украинский актер из Херсона. Дебютировал в фильме "Чеховские мотивы" в 2002 году режиссер Киры Муратовой. В 2007 году сыграл полисмена в детективном сериале "Последнее путешествие Синдбада". В 2021 году принимал участие в проекте СТБ "Пикник", изображающем историю семейной пары. После 2014 года Яков перестал сниматься в российском кино и ездить на гастроли в Москву.

Кроме того, Кучерявский считает, что все россияне должны быть наказаны в преступлениях против Украины. "Я не понимаю их "я ничего не мог сделать", "я ничего не говорил такого". Вы – трусы, это я так очень мягко говорю. Я могу так говорить, потому что я работал в России определенный период, и я знаю, о чем я говорю, вы это позволили, вы этому помогли, потому что вы умолчали, вы не сказали, даже те, кто не стрелял, я столько друзей уже потерял, я столько видел глаз, которых я не хотел бы видеть, каких я не пожелал бы увидеть никому. Я достаточно толерантный человек, но я за себя скажу, не знаю, каким надо быть, чтобы это простить".