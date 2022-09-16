Звезда "Квартала 95" потролил путина, застрявшего на смотровом колесе

Украинский комик Юрий Великий с "Квартала 95" снял пародию на Владимира Путина. В ролике комик высмеял недавнее открытие колеса обзора под названием "Солнце москвы".

Юрий Великий, кроме пародий на допрос Медведчука и Лукашенко в магазине с секс-игрушками, не упустил случая поиздеваться над путином. Пародийный ролик выпустил к открытию обзорного колеса в центре столицы России, на котором российский диктатор присутствовал онлайн.

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Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий записал пародию на российского диктатора

Как бы происходили события, если бы Путин действительно приехал на открытие "Солнца москвы"? Именно эту историю Великий осветил в своем комедийном ролике. В нем происходит диалог между собяниным и путиным. "Мэр" москвы расхваливает Владимиру новое туристическое место, а путин пытается с помощью бинокля увидеть Украину. А еще спрашивает: "Чего вы меня из бункера вытащили?"

Наступает момент, когда российский диктатор застревает на колесе и просит у россиян помощи. Собянин в то время выкрикивает: "Русские, снимите путина!".

Как путин на смотровом колесе покатался: пародия от Юрия Великого

Юрий Великий за время войны снял немало забавных историй, которые очень хвалят украинцы. В его пародиях можно увидеть, как кафир жалуется своей жене, российскую "туристку", которая вообще не хочет ехать из Крыма, Лукашенко, которого уговаривает пути напасть на Украину, интимную жизнь Гиркина и многие другие.