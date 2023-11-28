Мы пообщались с Максимом в рамках проекта "Интервью24". Во время разговора военнослужащий рассекретил свой нынешний пост, признался, что война влияет на отношения с любимой, с которой женился в мае прошлого года.

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Также откровенно высказался об украинских кинопремьерах 2023 года, поделился мнениями о фильме "20 дней в Мариуполе", который в следующем году поедет на Оскар от Украины. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше в нашем разговоре.

Дается непросто, – об отношениях с женой и родными

Вы являетесь одним из тех актеров, которые в первые дни полномасштабного вторжения пошли в ВСУ. Больнее всего для каждого защитника сейчас – это невозможность видеться с родными. Как часто вам удается видеться с семьей?

Да, к сожалению, с родными вижусь очень редко. 3 раза в год по 10 дней – это все, на что можно рассчитывать в условиях службы во время войны. Хорошо, что есть возможность поддерживать связь по телефону или через интернет. Но отсутствие понимания, сколько будет продолжаться это разлука всем нам дается непросто.

Дома вас ждет жена, с которой поженились, когда уже продолжалась полномасштабная война. Как за это время изменились отношения с любимой?

Отсутствие возможности быть рядом, да еще так долго – это одно из самых сложных испытаний для любой семьи, что уж говорить о молодой. Но мы достойно держимся. И верим в то, что у нас будет возможность жить вместе нормальной жизнью. Мы оба этого очень хотим.

А как изменились отношения с родными за время войны?

Моего отца не стало в 2019 году. А младший брат Валентин тоже сейчас на войне. Поэтому и он, и я стараемся выходить на связь как можно чаще, чтобы мама не чувствовала себя одинокой. Она – наш источник любви и поддержки.

Находимся в зоне боевых действий, – о должности в ВСУ и обязанностях на фронте

Где сейчас служите, какую должность занимаете? Что лично для вас труднее всего на этой военной должности?

Я являюсь военнослужащим 103 бригады сил ТрО ВСУ. Уже 19 месяцев мы находимся в зоне боевых действий. За это время выполняли задания на разных участках фронта. Штатная должность – водитель. Но война от любого военнослужащего требует универсальности, поэтому спектр обязанностей достаточно широк.

Все мы понимаем, какой ценой ВСУ отвоевывают каждый клочок нашей земли. Согласны ли вы с тем, что воевать придется всем?

Должен согласиться. Ведь мобилизационный ресурс нашего врага гораздо больше наших собственных возможностей. Каждый день мы теряем лучших наших братьев и сестер.

Поэтому советую военнообязанным готовиться к исполнению своей конституционной обязанности и вставать на защиту Украины. Это буквально вопрос жизни и смерти нашей страны.

Что больше всего раздражает военных, которые приезжают в отпуска или возвращаются из зоны боевых действий и видят, как живут украинские города?

Отпуск настолько короткий и бывает так редко, что я не хочу тратить его на раздражение или осуждение кого бы то ни было. У каждого есть голова на плечах. К счастью, круг моих друзей и знакомых – люди, которые поддерживают войско, говорят на украинском и искренне обеспокоены вопросами украинской культуры и государственности. Хочется, чтобы таких людей было больше везде.

Это больше чем кино, – премьеры 2023 года и украинский фильм на Оскаре

Хочу перейти к вашей профессиональной теме, а именно – поговорить о кино. В 2023 году в Украине состоялись премьеры многих лент, которые сняли еще задолго до начала большой войны. Какой из этих фильмов для вас оказался самым знаковым?

Появление на экранах таких фильмов, как "Белый Ворон", "Мирный-21" лично для меня являются важными кинематографическими событиями, поскольку такие фильмы качественно и красноречиво показывают суть украинского воина, его характер и готовность во что бы то ни стало отстаивать свое.

А если говорить о чисто художественном, то самым знаковым фильмом 2023 года я бы назвал "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. И визуально, и актерскими работами, и своей историей эта картина произвела на меня сильное впечатление.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Какая из лент, которые назвали, достойна Оскара, по вашему мнению?

Не сомневаюсь, что "Памфир" мог бы достойно представить Украину в битве за Оскар, его художественные качества для меня бесспорны. Но я уважаю и поддерживаю решение Украинского оскаровского комитета выбрать для участия в этом году "20 дней в Мариуполе" – удивительный и опустошительный документальный факт российской бесчеловечной агрессии и их преступлений. Это больше чем кино.

А каким для вас является "20 дней в Мариуполе"?

Как я уже сказал, это важный документ российских преступлений. Мало какой фильм может сразиться с ним в откровенности и честности зафиксированных событий. Вообще, такие создатели документального направления, как Малолетка, Чернов, Либеровы вызывают у меня огромный респект. Иногда думаешь, неужели у них тоже одна жизнь, а не несколько? Такое сильное у них стремление зафиксировать самые острые и опасные моменты этой войны.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Здесь нужна умеренность, – о фильмах об оккупированных городах и развлекательных шоу

А уместно ли сейчас снимать фильмы о Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, переживших оккупацию?

В интернете есть такое количество документальных материалов, очевидцы тех событий могут столько всего рассказать из первых уст, что вопрос создания фильмов на такие болезненные темы должен быть очень аргументирован.

Те, кто захочет осветить события Бучи или Мариуполя, должны осознавать риски, которым будут подвергать свой будущий фильм, если глубоко не проанализировать события и отнестись к материалу как к чему-то, чему можно простить неточности и условности ради упрощения.

Задача сверхтяжелая, но суперважная.

Культурная сфера и до полномасштабной войны страдала из-за отсутствия финансирования. Сейчас тем более. Не так давно в обществе разгорелся скандал по поводу выделения 33 миллионов на финансирование комедийного сериала. По вашему мнению, уместно ли сейчас тратить средства на такие ленты и вообще развлекательные шоу?

Здесь нужна умеренность.

Проекты, рассчитывающие на поддержку государства, должны быть художественно качественными. Сейчас есть потребность и в материалах идеологического направления, поскольку забывать о продолжающейся информационной войне никак нельзя.

Но при этом всем кино всегда было развлекательным элементом! И душить украинское кино, которое будет еще долго приходить в себя от последствий войны – это, по моему мнению, тоже преступление. Поэтому нужен диалог.



Максим Девизоров в фильме "Мирный-21" / Фото пресс-службы фильма

В то же время сейчас в Украине снимают много документальных фильмов, в том числе и на фронте. Как военные относятся к тому, что в зону боевых действий может приехать съемочная группа?

Я от собратьев жалоб никогда не слышал. Поскольку профессиональных актеров и шоуменов среди них не так много, им приятно, что о них сделают сюжет, который посмотрят их родные у себя дома, увидят, что с ними все в порядке. Обычно они с радостью рассказывают о своем быте, своей работе. Да, такие штуки не дают раскиснуть, думая, будто о тебе все забыли.

Каким и о чем должно быть украинское кино после нашей победы?

Хочется иметь и своего "Спасти рядового Райана", и "1917". Потому что историй из реальной жизни, которые заслуживают оказаться на большом экране, хватает, поверьте. Поэтому желаю нашим сценаристам, режиссерам, актерам закаляться в своем профессионализме, чтобы в нужный момент создать подобные шедевры.

На все нужно время, – о возвращении на сцену и съемочную площадку

А о какой роли мечтаете вы? Хотя сейчас и на фронте, но я уверена, что мечтаете о возвращении на сцену и съемочную площадку.

Да, это правда! Но конкретной роли на уме нет. Сейчас я просто мечтаю вернуться в театр, на съемочную площадку, к коллегам, снова почувствовать радость от съемочного процесса, от игры. На все нужно время... Актеру, у которого долго нет игровой практики, нужно серьезно работать, чтобы восстановить свои навыки. Поэтому хочу вернуться как можно скорее.

Какие 3 украинских фильма должен посмотреть каждый украинец?

"Киборги", "Атлантида", "Домой". В этих фильмах, как и в нашем настоящем, война является неотъемлемой составляющей нашей жизни.

"Киборги" – это название характеризует стойкость наших воинов. Для меня это пример талантливой режиссуры, способной на высоком профессиональном уровне говорить о войне в Украине.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атлантида" – важный фильм в разрезе того, как нам в будущем придется прорабатывать травмы, связанные с войной и потерями. Это портрет людей, искалеченных войной внутренне, но которые все равно ищут силы, чтобы жить.

"Атлантида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой" ознаменовало для меня стремление вернуть себе несправедливо отобранное – свой дом. Еще в этом фильме речь идет о почитании отца, а цель путешествия главных героев – почтить сына, погибшего на войне. Это такие важные категории, над которыми наш народ должен задумываться... В этой картине Наримана Алиева зашифрованы вещи, которые каждый украинец почувствует и поймет на интуитивном уровне.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

Язык оккупанта должен быть мертвым, – о тотальной украинизации

Несмотря на полномасштабную войну русского языка все еще очень много в обществе. До войны снимали много русскоязычных сериалов, однако после 24 февраля актеры на собственном примере показывают, что важно отказаться от всего, что связывает с врагом. Одно из главных – язык. По вашему мнению, какой должна быть украинизация?

Тотальной. Меня угнетает, что люди ср*тся из-за того, что кто-то говорит на украинском, а кто-то сознательно забивает на это. Но результат должен быть таким – язык оккупанта должен быть забытым языком. Мертвым языком.

Если мы сейчас не откажемся от русского языка, через десятилетия россияне снова придут "освобождать" русскоязычное население?

Однозначно. Единственный способ лишить россиян шанса вторгнуться на наши земли под предлогом "освобождения" – это избавиться от проклятия "русского языка". Навсегда.

Какую роль в победе Украины играет украинизация?

Украинизация – одно из основных глобальных стратегических условий нашей победы. На долгие десятилетия. Так что давайте будем вежливыми.