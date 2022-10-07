"Страшно, не хотел умереть": почему актер "100 тысяч минут вместе" не вернулся в Украину

Украинский актер Руслан Ханумак накануне 24 февраля уехал из страны. Война застала его с супругой во время отпуска в Европе. В настоящее время он проживает в США.

В Украину актер пока не планирует возвращаться, из-за чего получил много хейта. Как реагирует на хейт и что делает в США – читайте дальше.

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Почему Руслан Ханумак не вернулся в Украину и как реагирует на хейт

"Я все читал. А что мне говорить? Это очень больно было. Да и сейчас такое несется, но уже немного легче. А как? Это надо оправдываться за то, что я не вернулся? Да, надо оправдываться. Я пару раз так сделал, получил еще больше хейта и что делать? В такую ситуацию, как я, попало очень много артистов. Нужно это пережить. Почему не приехал воевать? Потому что страшно, потому что не хотел умереть", – поделился Руслан.

Известно, что в США актер волонтерит и закупает амуницию для армии. В рамках благотворительных концертов выступает в знак поддержки Украины. Несмотря на это, Руслан отказывается публично рассказывать о своей помощи.

Был случай, когда я попросил это удалить. Все, кто получал помощь, и все, кто получал поддержку, материальную помощь, военную амуницию, все в курсе. Публичная благодарность мне не нужна,

– сказал он.

За границей Руслан продолжает свою профессиональную кинодеятельность, а также начал писать музыку.

О чем сериал "100 тысяч минут вместе"

Это лирический комедийный сериал "Квартала 95". Вышел в 2021 году и состоит из 16 серий. По сюжету сериала "100 тысяч минут вместе", после 7 лет брака супруги переживают непростой этап. Он – успешный пилот, она – фитнес-тренер, которой не занимать уверенность в себе. Как и все украинцы, пара на 69 дней закрывается на самоизоляцию из-за карантина. И собственное здание в один момент становится словно поле войны для супругов. Пройдут ли эти отношения испытанием самоизоляции? Если интересно, рекомендуем посмотреть сериал.

Съемки комедийного сериала "Квартала 95" / Фото пресс-службы