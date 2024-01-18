Угрожали физической расправой, а полиция не реагировала: в Днепре избили украинского актера

Актеры Черниговского драмтеатра отправились на гастроли в Днепр. Там на стоянке у академического театра оперы и балета избили украинского артиста Николая Лемешко.

Инцидент произошел 17 января, а совершил нападение директор Днепропетровского академического театра. Теперь работники Черниговского драмтеатра просят огласки, чтобы дело не "замяли".

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В Днепре избили актера Николая Лемешко

На странице театра сообщили подробности инцидента. Из-за габаритов автобус не смог заехать во внутренний двор и припарковался возле театра, чтобы выгрузить костюмы, и перекрыл заезд. В то время как работники заносили все вещи в театр, к автобусу подъехал автомобиль Volkswagen Touareg, где находился директор оперного театра Константин Пинчук и неизвестный мужчина.

Они потребовали отогнать автобус, однако эти требования не выполнили. Тогда мужчины продолжили разговаривать в грубой форме и попросили Николая Лемешко позвать водителя.

Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями. За это Пинчук ударил его в лицо,

– говорится в сообщении театра.

Для установления факта нападения на место происшествия вызвали наряд полиции. Однако Пинчук вызвал "подмогу" и прямо во время предоставления показаний подъехал другой автомобиль с неизвестным мужчиной за рулем, который угрожал всем присутствующим физической расправой. Присутствовавшая на месте полиция на это якобы никак не отреагировала. Сейчас по факту избиения ведется расследование.

Это уже вторая драка в Днепре за последние несколько дней

На днях в Днепре прошел стендап-концерт, где во время выступления комика Аллы Волковой на сцену вышел один из зрителей. Мужчину попросили покинуть мероприятие и сказали, что вернут деньги на билет. Однако реакция была достаточно острой.

Комик Андрей Пилат попытался вывести мужчину из зала, а тот же попытался его ударить. Инцидент закончился легкой травмой, но Андрей подчеркнул, что не хочет, чтобы это случалось на других концертах.