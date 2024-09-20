Кино 24 расскажет об актерских парах, которые не только построили успешные карьеры, но и сохранили крепкие дружеские связи. Многие из них часто появляются вместе на экранах, поддерживают друг друга за кулисами и вместе преодолевают вызовы профессии.

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Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Эти актеры были лучшими друзьями с 1980 года – тогда Мэтту Деймону было всего 10, а Бену Аффлеку 8 лет. Они родились в Бостоне и жили в нескольких кварталах друг от друга. Впоследствии их связал бейсбол и актерское мастерство. Они сыграли во многих фильмах вместе, в частности в фильме "Умник Уилл Хантинг", за который они оба получили Оскар как сценаристы.

Мэйси Уильямс и Софи Тернер

Эта актерская пара прошла путь от коллег до лучших подруг. После того, как Мэйси Уильямс сыграла Арью Старк в "Игре престолов", она стала фрейлиной Софи Тернер на ее свадьбе с Джо Джонасом в 2019 году.

Эми Шумер и Дженнифер Лоуренс

Поклонники удивились, когда увидели совместные фото актрис из отпуска в 2015 году. Они не только развлекались, но и рассуждали о совместном комедийном фильме, который, к сожалению, до сих пор не вышел. Также звезды вместе посещали митинги против запрета абортов в Техасе в 2021 году.

Кортни Кокс, Дженнфер Энистон, Лиза Кудроу

Эти актрисы были "Друзьями" как в сериале, так и в реальной жизни. Они никогда не расстаются надолго и даже до сих пор часто встречаются, проводят вместе время в праздничные дни и поддерживают друг друга в важные моменты жизни.

Синди Суини и Мод Апатоу

Синди и Мод стали лучшими подругами на съемках сериала HBO "Эйфория". С первого эпизода они всегда держались вместе на съемочной площадке. Синди называла свою подругу "сестрой, которую всегда хотела иметь".

Эти актерские пары стали примером настоящей дружбы, что проверена не только годами, но и сложными ситуациями.