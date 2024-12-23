5 худших актерских пар, между которыми совсем не было химии

Химия между актерами является определяющим элементом в кино независимо от того, кого играют звезды: влюбленных, друзей или просто члены семьи. Перед созданием фильмов и сериалов актеры даже должны проходить тест на химию, где из комбинаций талантливых людей выбирают именно ту пару, динамика между которой самая правдоподобная.

Во многих фильмах неоднократно случалось, что главные герои не были похожи на пару, а потому и изображение их отношений не было убедительным. 24 Канал расскажет об актерских парах, между которыми не было химии на экране.

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Риз Уизерспун и Эштон Катчер – "К тебе или ко мне"

Актеры сыграли двух друзей с противоположными судьбами, которые на неделю поменялись домами. Фильм больше всего критиковали именно за отсутствие химии между Риз и Катчером. Хотя эти звезды являются талантливыми актерами, однако они не смогли показать нечто большее, чем дружбу.



Актеры, между которыми не было химии / Кадр из фильма

Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон – "Выйду за тебя"

Фильм рассказывает о музыкальной суперзвезде, которая собирается выйти замуж за жениха на телецеремонии. Но когда она узнает, что тот ей изменил, делает импульсивное решение и выходит замуж за незнакомца. Главные актеры имеют немалый опыт в жанре романтической комедии, однако химии между ними не было, а душевные сцены казались вынужденными.



Актеры, между которыми не было химии / Кадр из фильма

Дэниел Рэдклифф и Бонни Райт – "Гарри Поттер"

Большинство поклонников Гарри Поттера, которые и читали книги, и смотрели фильмы, недовольны тем, как показали Джинни Уизли в лентах. Кроме того, в фильмах не уделили достаточного внимания развитию их отношений. Возможно, это тоже повлияло на то, что между актерами совсем не было химии и романтики.



Актеры, между которыми не было химии / Кадр из фильма

Кара Делевинь и Дейн Де Гаан – "Валериан и город тысячи планет"

События научно-фантастического фильма происходят в 28 веке, где двое агентов поддерживают закон и порядок среди людей в космосе. В обоих развиваются чувства друг к другу до момента, когда зрители понимают, что на самом деле герои слишком похожи. В отзывах на этот фильм многие замечают, что химия между актерами была едва ли не худшей.



Актеры, между которыми не было химии / Кадр из фильма

Мэттью Макконахи и Сара Джессика Паркер – "Любовь и другие неприятности"

Романтический фильм рассказывает о молодом мужчине, который до сих пор живет со своими родителями. Они решают нанять красивую женщину, чтобы убедить его съехать. Главным актерам не удалось передать всю глубину эмоций несмотря на то, что оба являются талантливыми и опытными. В сети часто упоминали о том, что с другими актрисами у Мэттью была значительно лучше химия.



Актеры, между которыми не было химии / Кадр из фильма

