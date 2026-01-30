Вы точно их видели: кто из актеров "Гарри Поттера" сыграл в "Бриджертонах"
- В 4 сезоне "Бриджертонов" появилась Кэти Люнг, которая в "Гарри Поттере" сыграла Чо Чанг, теперь она играет леди Араминту Ган.
- Фредди Строма, известный как Кормак Маклагген в "Гарри Поттере", появился в 1 сезоне "Бриджертонов" как принц Фридрих Прусский.
На днях на Netflix состоялась премьера 4 сезона культового сериала "Бриджертоны". Зрители уже увидели первые серии, а вот продолжения стоит ожидать 26 февраля 2026 года.
Чем дальше развивается история, тем интереснее становится. Оказалось, что хоть в новом сезоне не будет некоторых героев, однако в сюжет "Бриджертонов" вошли актеры, которых зрители хорошо помнят со времен "Гарри Поттера". 24 Канал расскажет, кто из кинофраншизы о мальчике, который выжил, оказался в мире любви и препятствий.
Актеры "Гарри Поттера", которые сыграли в "Бриджертонах"
Кэти Люнг
Кэти Люнг в "Гарри Поттере" сыграла Чо Чанг – ученицу факультета Рейвенклов и первую любовь Гарри Поттера. Она тяжело переживала потерю Седрика Дигори, поэтому разрывалась между чувством скорби и симпатии к Гарри.
В "Бриджертонах" Кэти появилась в 4 сезоне, где исполнила роль леди Араминты Ган – влиятельной светской дамы, вдовы и матери (мачехи) девушек, вокруг которых разворачивается одна из ключевых романтических линий сезона.
Фредди Строма
В "Гарри Поттере" сыграл Кормака Маклаггена – самоуверенного и несколько раздражительного юношу, который ухаживал за Гермионой и был запасным вратарем в игре в квиддич ("Гарри Поттер и Принц-полукровка").
В "Бриджертонах" появился в 1 сезоне в роли принца Фридриха Прусского – вежливого, благородного претендента на руку Дафны Бриджертон, который стал главным соперником герцога Гастингса.
Гай Генри
В "Гарри Поттере" сыграл Пия Тикнесси – министра магии, который был марионеткой Волдеморта в фильмах "Смертельные реликвии".
Актер сыграл в спинофе "Бриджертно" – "Королева Шарлотта". Его роль – доктор Джон Монро, личный врач короля Георга III.
Мишель Фейрли
Мишель Фейрли – британская актриса, которая в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", исполнила роль миссис Грейнджер, мать Гермионы Грейнджер.
Во вселенной "Бриджертонов" она сыграла принцессу Августу, мать короля Георга III, в сериале "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" Ее героиня – властная и холодная, которая жестко контролирует жизнь сына и королевский двор.
