Ви точно їх бачили: хто з акторів "Гаррі Поттера" зіграв у "Бріджертонах"

Цими днями на Netflix відбулась прем'єра 4 сезону культового серіалу "Бріджертони". Глядачі вже побачили перші серії, а от на продовження варто очікувати 26 лютого 2026 року.

Чим далі розвивається історія, тим цікавіше стає. Виявилось, що хоч у новому сезоні не буде деяких героїв, однак в сюжет "Бріджертонів" увійшли актори, яких глядачі добре пам'ятають з часів "Гаррі Поттера". 24 Канал розповість, хто з кінофраншизи про хлопчика, який вижив, опинився у світі кохання та перешкод.

Актори "Гаррі Поттера", які зіграли у "Бріджертонах"

Кеті Люнг

Кеті Люнг у "Гаррі Поттері" зіграла Чо Чанг – ученицю факультету Рейвенклов та перше кохання Гаррі Поттера. Вона важко переживала втрату Седрика Діґорі, тому розривалась між почуттям скорботи й симпатії до Гаррі.

Кеті Люнг у ролі Чо Чанг / Кадр із фільму

У "Бріджертонах" Кеті з'явилась у 4 сезоні, де виконала роль леді Арамінти Ґан – впливової світської дами, вдови й матері (мачухи) дівчат, навколо яких розгортається одна з ключових романтичних ліній сезону.

Кеті Люнг у ролі Арамінти Ґан / Кадр із фільму

Фредді Строма

У "Гаррі Поттері" зіграв Кормака Маклаґґена – самовпевненого й дещо дратівливого юнака, який залицявся до Герміони та був запасним воротарем у грі в квідич ("Гаррі Поттер і Напівкровний принц").

Фредді Строма у ролі Кормака Маклаґґена / Кадр із фільму

У "Бріджертонах" з'явився у 1 сезоні в ролі принца Фрідріха Прусського – ввічливого, шляхетного претендента на руку Дафни Бріджертон, який став головним суперником герцога Гастінгса.

Фредді Строма у ролі Фрідріха Прусського / Кадр із фільму

Гай Генрі

У "Гаррі Поттері" зіграв Пія Тікнессі – міністра магії, який був маріонеткою Волдеморта у фільмах "Смертельні реліквії".

Гай Генрі у ролі Пія Тікнессі / Кадр із фільму

Актор зіграв у спінофі "Бріджертнів" – "Королева Шарлотта". Його роль – доктор Джон Монро, особистий лікар короля Георга III.

Гай Генрі у ролі Джона Монро / Кадр із фільму

Мішель Фейрлі

Мішель Фейрлі – британська акторка, яка у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина I", виконала роль місіс Ґрейнджер, мати Герміони Ґрейнджер.

Мішель Фейрлі у ролі мами Герміони / Кадр із фільму

У всесвіті "Бріджертонів" вона зіграла принцесу Августу, матір короля Георга III, у серіалі "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів". Її героїня – владна й холодна, яка жорстко контролює життя сина та королівський двір.



Мішель Фейрлі у ролі принцеси Августи / Кадр із фільму

