Рекордсмены Оскара: 6 актеров, у которых больше всех статуэток

Фильмы, отмеченные Оскаром, становятся легендарными. А сыгравшие в них актеры открывают для себя мир безграничных возможностей и входят в историю.

Герои сегодняшней подборки – те, кто не только получил заслуженные статуэтки, но и вошел в историю как наиболее признанные профессионалами актеры. Вспомним 6 знаменитостей, получивших наибольшее количество номинаций на Оскар и других наград.

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Актеры, имеющие больше всего статуэток Оскара

Кэтрин Хепберн – 12 номинаций, (4 премии)

Одна из самых очаровательных актрис "золотой эпохи" Голливуда получила четыре золотые статуэтки Оскар за свои роли в фильмах "Ранняя слава" (1934), "Угадай, кто придет на обед?" (1968), "Лев зимой" (1968) и "На золотом озере" (1982). Все четыре награды актриса получила в категории "Лучшая актриса". Этот рекорд, установленный звездой черно-белого кино и яркой актрисой Голливуда 1940-х годов, до сих пор никому не удалось преодолеть.



Кэтрин Хэпберн в фильме "Угадай, кто приедет на обед" / Columbia Pictures

Ингрид Бергман – 7 номинаций (3 премии)

Шведско-американская актриса Ингрид Бергман была награждена тремя статуэтками Оскар – две в категории "Лучшая женская роль" за фильмы "Газовый свет" (1932 год) и "Анастасия" (1957 год), а также за лучшую роль второго плана в фильме "Убийство" в восточном экспрессе» (1975).



Ингрид Бергман в фильме "Газовый свет" / MGM

Дэниел Дэй-Льюис – 6 номинаций (3 премии)

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис отличился в истории не только как самый номинированный, получив 3 заслуженных статуэтки Оскар "За лучшую мужскую роль". А также актер известен своим невероятным трудолюбием и преданностью своему ремеслу, он с любовью полностью углубляется в образах своих персонажей. Для того чтобы воспроизвести роль человека, страдающего церебральным параличом в фильме "Моя левая нога", он активно посещал специализированную клинику и тесно общался с ее пациентами.



Дэниел Дэй-Льюис в фильме "Моя левая нога" / Granada Television

Мерил Стрип – 21 номинация (3 премии)

Похоже, что современные церемонии Оскар просто не могут обойтись без обязательной номинации для Мэрил Стрип. Члены Киноакадемии выражают свою любовь к этой выдающейся американской звезде, регулярно наделяя ее ожидаемыми номинациями. Даже с наибольшим количеством номинаций в истории премии, она получила их лишь трижды: в 1980 году за Крамер против Крамера, в 1982 году за Выбор Софи, и в 2011 году за Железная леди.



Мэрил Стрип в фильме "Выбор Софи" / ITC

Джек Николсон – 12 номинаций (3 премии)

Американскому актеру Джеку Николсону удалось завоевать свою первую статуэтку Оскар за роль в киноверсии романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" в 1975 году. Второй Оскар Николсону был вручен за отличную интерпретацию роли астронавта в отставке Гаррета Бридлава в фильме "Слова нежности" (1983) от режиссера Джеймса Брукса. Третью награду актер получил за удачное исполнение роли Мелвина Юдалла, невротического писателя в ленте "Лучше не бывает" (1997), снова в режиссуре Джеймса Брукса.



Джек Николсон в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" / Fantasy Films

Уолтер Бреннан – 3 номинации (3 премии)

Актер, который всегда был готов к победе, Уолтер Бреннан получил три номинации в категории "Лучшая мужская роль второго плана" и завоевал три статуэтки Оскар. В мир киноиндустрии он вступил в середине 1920-х годов и первоначально выступал как каскадер. В первые шесть лет в Голливуде он появился в более чем 100 фильмах в различных эпизодических ролях. Его талант был признан только в 1937 году, когда он получил первую награду за участие в фильме "Приди и владей". Несмотря на то, что Бреннан сыграл в 250 фильмах, представляя самые разные образы, он запомнился прежде всего как актер вестернов и лучший ковбой киноиндустрии.



Уолтер Бреннан в фильме "Рио Браво" / Armada Productions