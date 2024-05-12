Украинские актеры, которые сбежали в Россию после начала большой войны

Среди украинских актеров были те, что жили в России в течение долгого времени, однако после начала полномасштабного вторжения они покинули территорию страны-агрессора и заняли четкую проукраинскую позицию. Однако, были и такие артисты, которые оставили Украину в период большой войны и перебрались в Россию.

Кино 24 расскажет, какие украинские актеры сбежали в страну, которая ежедневно наносит сокрушительные удары по нашему государству. О каких актерах-предателях идет речь, читайте далее в материале.

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Глеб Михайличенко

В 2023 году стало известно, что украинский актер Глеб Михайличенко перебрался в Россию. Переехав в страну-агрессора, Глеб основал первую киношколу в Мордовии. В этом ему помог россиянин 1977 года рождения Дамир Сухов.

Так, режиссер Александр Жила на своей странице в Facebook показал скриншоты из социальных сетей Михайличенко, который уже перешел на русский и активно рекламирует свои "услуги" для российской аудитории.

Такое поведение удивило многих, ведь оказывается, еще в 2022 году украинец выступал с благотворительными концертами в поддержку Вооруженных Сил Украины, а уже через год переехал в Мордовию.

Информация об актере дошла и до известной артистки Риммы Зюбиной. Она была возмущена поступком Михайличенко. Актриса написала, что раньше он ездил к военным, поэтому она не понимает, что с ним случилось.

А когда актер в 2022-м ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 году оказывается в России. Это как? Мне кто-то может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказка "Крашеный Лис", и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы ждет нас,

– поделилась Римма.

Отметим, что у самого Михайличенко в фейсбуке все еще указано, что он живет в Киеве.

Сергей Листунов и Дарья Терновская

Украинские актеры из Харькова Сергей Листунов и Дарья Терновская сбежали в Россию, о чем стало известно в 2023 году. Более того, актеры не только выехали на территорию страны-агрессора, но и активно подыгрывают российской пропаганде.

Так, Листунов и Терновская снялись в пропагандистском проекте. В картине в одной из сцен Сергей Листунов даже предстал в нацистской форме с вышиванкой под ней. А в конце ролика актер-предатель погибает на войне, "расплачиваясь за деньги европейцев".



Актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская предали Украину / Скриншот из видео

Но на этом актеры не остановились, ведь после окончания пропагандистского эпизода взялись позорить Украину. Актеры выдали порцию бреда о "нацистах в Харькове" и каком-то "вирусе" среди украинцев.