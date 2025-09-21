Как в реальной жизни выглядят актеры "Кофе с кардамоном"
- Вскоре состоится премьера 2 сезона "Кофе с кардамоном", выход новых эпизодов запланирован на осень.
- Материал Кино 24 показывает, как выглядят звезды сериала в реальной жизни.
Ранее мы рассказывали, кто сыграет во 2 сезоне "Кофе с кардамоном". В материале Кино 24 покажем, как выглядят звезды сериала в сериальной жизни.
Как выглядят актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" в реальной жизни?
Елена Лавренюк
Главная актриса украинского сериала "Кофе с кардамоном" – это Елена Лавренюк. Она сыграла роль Анны в первом сезоне, а также присоединилась к касте второго сезона сериала. Вот как Елена выглядит в реальной жизни:
Алексей Гнатковский
К актерскому составу второго сезона присоединился секс-символ украинского кино Алексей Гнатковский. Все знают его как легендарного театрального артиста, который выступает на сцене Франковского драмтеатра и многих других. Во втором сезоне мы также увидим его в главной роли. Вот как Гнатковский выглядит в реальной жизни:
Александр Кобзарь
Хотя за последние годы украинский актер Александр Кобзарь сделал акцент больше на режиссерской карьере, однако ко второму сезону сериала "Кофе с кардамоном" он также присоединился. Более того, сыграет там главную роль.
Недавно Александр Кобзарь признавался, что считает "Кофе с кардамоном" одним из самых качественных украинских сериалов последних лет.