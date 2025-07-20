Осенью 2025 года состоится долгожданная премьера 2 сезона "Кофе с кардамоном". Кино 24 расскажет, кто из актеров появится в новых эпизодах.

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Какие актеры появятся в "Силе земли"?

К своим ролям вернутся одни из главных актеров – Елена Лавренюк, которая играет Анну Марецкую.



Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

Также зрители снова увидят Тараса Цымбалюка в роли Андрея.



Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

Алексей Гнатковский, который присоединился ко 2 сезону, будет играть кавалера Анны, Стефана Терлецкого.



Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

Александр Кобзарь исполнит роль Павла Крушевского, еще одного кавалера героини.



Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

К актерскому составу сериала также присоединится Ада Роговцева, которая воплотит роль герцогини.



Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

Также среди новых актеров – Андрей Баландюк, Андрей Малинович, Владимир Ямненко, Мария Краснощек, Евгений Матвиенко, Татьяна Семененко, Андрей Жила, Наталья Цыганенко.

Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала

Что известно о сюжете 2 сезона "Кофе с кардамоном"?

Пока мало известно, что будет происходить в новых эпизодах. Главной темой будет борьба за свою землю, семью, честь и свободу. Но в то же время основной историей Анны будет оставаться любовь.

Анна предстанет не в роли наивной девушки, а женщины, которая понимает, что такое потеря, и какой дорогой есть родной дом.