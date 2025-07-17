"Кофе с кардамоном" продлили на второй сезон – все серии уже отсняли. И новые эпизоды выйдут осенью 2025 года. Пока украинцы в ожидании продолжения увлекательной истории, Кино 24 рекомендует обратить внимание на другие фильмы и сериалы.

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Какие украинские фильмы и сериалы посмотреть фанам "Кофе с кардамоном"?

"И будут люди"

Это также историческая драма по мотивам романа Анатолия Димарова. События разворачиваются в украинском селе в начале XX века. Через призму историй обычных людей здесь рассказывают о Первой мировой войне, революцию, проигрыш УНР и приход советской власти.

"И будут люди": смотрите трейлер онлайн

"Век Иакова"

Сериал рассказывает об обычном украинском мужчине Якова, который на своем пути увидел немало. Его жизнь была полна взлетами и падениями, большой любовью и смелостью. Это мощное личностное повествование, рассказывающееся на фоне важных исторических событий.

"Век Иакова": смотрите трейлер онлайн

"Довбуш"

События фильма разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века. Из-за жестокости польской шляхты гуцулы убегают жить в горы. Два брата – Олекса и Иван – становятся опрышками. Назревает масштабное восстание, которое возглавляет Олекса Довбуш. Шляхта стремится его уничтожить, но гуцул находит возможность их перехитрить.

"Довбуш": смотрите трейлер онлайн

Какие иностранные фильмы и сериалы посмотреть фанам "Кофе с кардамоном"?

"Полдарк"

Это история Росса Полдарка, который возвращается домой после войны. Оказывается, что его отец умер, а фермой управляют слуги-пьяницы. А невеста Росса вышла замуж за его богатого кузена, потому что думала, что Полдарк погиб. Сериал наполнен атмосферой XVIII века, изысканными костюмами и приправлен романтической линией.

"Полдарк": смотрите трейлер онлайн

"Чужестранка"

В центре сюжета – Клэр Рендал, которая работала медицинской сестрой во время Второй мировой войны. Когда женщина отдыхала с мужем в Шотландии, с ней случилось нечто необычное – она из 1945 года попала в 1743. В этих лихой период, когда назревает война, героиня встречает шотландца Джейми и адаптируется к новой жизни.

"Чужестранка": смотрите трейлер онлайн

"Гордость и предубеждение"

Британский фильм рассказывает о семье Беннетов, где отец и мать мечтают выдать своих дочерей замуж за богатых дворян. На одном из балов миссис Беннет знакомит старшую дочь с мистером Бингли, а тем временем другая дочь Элизабет встречает его друга, молчаливого мистера Дарси.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер онлайн