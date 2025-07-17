"Каву з кардамоном" продовжили на другий сезон – всі серії вже відзняли. Та нові епізоди вийдуть восени 2025 року. Поки українці в очікуванні продовження захопливої історії, Кіно 24 рекомендує звернути увагу на інші фільми й серіали.

Цікаво Від них не відірватись: 5 нових українських серіалів, які вже доступні онлайн

Які українські фільми й серіали подивитися фанам "Кави з кардамоном"?

"І будуть люди"

Це також історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Події розгортаються в українському селі на початку XX століття. Через призму історій звичайних людей тут розповідають про Першу світову війну, революцію, програш УНР та прихід радянської влади.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

"Століття Якова"

Серіал розповідає про звичайного українського чоловіка Якова, який на своєму шляху побачив чимало. Його життя було сповнене злетами й падіннями, великим коханням і сміливістю. Це потужна особистісна оповідь, що розповідається на тлі важливих історичних подій.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

"Довбуш"

Події фільму розгортаються у Карпатах на початку XVIII століття. Через жорстокість польської шляхти гуцули втікають жити в гори. Два брати – Олекса та Іван – стають опришками. Назріває масштабне постання, яке очолює Олекса Довбуш. Шляхта прагне його знищити, але гуцул знаходить можливість їх перехитрити.

"Довбуш": дивіться трейлер онлайн

Які іноземні фільми й серіали подивитися фанам "Кави з кардамоном"?

"Полдарк"

Це історія Росса Полдарка, який повертається додому після війни. Виявляється, що його батько помер, а фермою керують слуги-п'яниці. А наречена Росса вийшла заміж за його багатого кузена, бо думала, що Полдарк загинув. Серіал наповнений атмосферою XVIII століття, вишуканими костюмами й приправлений романтичною лінією.

"Полдарк": дивіться трейлер онлайн

"Чужоземка"

У центрі сюжету – Клер Рендал, яка працювала медичною сестрою в час Другої світової війни. Коли жінка відпочивала з чоловіком у Шотландії, з нею трапилося щось незвичайне – вона з 1945 року потрапила в 1743. У цих лихий період, коли назріває війна, героїня зустрічає шотландця Джеймі та адаптується до нового життя.

"Чужоземка": дивіться трейлер онлайн

"Гордість і упередження"

Британський фільм розповідає про сім'ю Беннетів, де батько й мати мріють видати своїх доньок заміж за багатих дворян. На одному з балів місіс Беннет знайомить старшу доньку з містером Бінглі, а тим часом інша донька Елізабет зустрічає його друга, мовчазного містера Дарсі.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн