Восени 2025 року відбудеться довгоочікувана прем'єра 2 сезону "Кави з кардамоном". Кіно 24 розповість, хто з акторів з'явиться у нових епізодах.

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Які актори з'являться у "Силі землі"?

До своїх ролей повернуться одні з головних акторів – Олена Лавренюк, яка грає Анну Марецьку.



Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

Також глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка в ролі Андрія.



Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

Олексій Гнатковський, який долучився до 2 сезону, гратиме кавалера Анни, Стефана Терлецького.



Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

Олександр Кобзар виконає роль Павла Крушевського, ще одного кавалера героїні.



Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

До акторського складу серіалу також приєднається Ада Роговцева, яка втілить роль герцогині.



Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

Також серед нових акторів – Андрій Баландюк, Андрій Малінович, Володимир Ямненко, Марія Краснощок, Євген Матвієнко, Тетяна Семененко, Андрій Жила, Наталія Циганенко.

Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу

Що відомо про сюжет 2 сезону "Кави з кардамоном"?

Наразі мало відомо, що відбуватиметься у нових епізодах. Головною темою буде боротьба за свою землю, сім'ю, честь і свободу. Та водночас основною історією Анни залишатиметься кохання.

Анна постане не в ролі наївної дівчини, а жінки, яка розуміє, що таке втрата, і який дорогий є рідний дім.